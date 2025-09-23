23 de septiembre de 2025 Inicio
Cumbre del PRO: Mauricio Macri aseguró que "es momento para ser muy prudentes"

El titular del partido amarillo arribó a la sede partidaria para encabezar una reunión con los candidatos a diputados y senadores, de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre. El exmandatario evitó responder si planea un encuentro en los próximos días con el presidente Javier Milei.

Macri habló con la prensa al llegar a la sede partidaria ubicada en Balcarse 412. 

El expresidente Mauricio Macri reapareció este martes luego de la dura derrota electoral bonaerense y en medio de la crisis interna que atraviesa el PRO. "Es momento para ser prudentes" afirmó al arribar a la sede del partido amarillo donde encabezará una reunión con los candidatos a diputados y senadores, de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre.

Mauricio Macri. 
En plena interna del PRO, Macri reaparece con candidatos amarillos en la antesala de octubre

"Estamos bien. Entro a hablar con los dirigentes del PRO de todo el país. Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de aquellos que cuanto peor, mejor. Hay que ser muy prudentes con lo que se dice", señaló el exmandatario desde la puerta del edificio ubicada en Balcarce 412.

La cumbre del PRO comenzó a las 10 y fue coordinada por el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, que además encabeza la lista de senadores nacionales por Santiago del Estero dentro del frente Despierta Santiago.

Durante el mismo, se espera que los dirigentes realicen un balance de la actualidad política nacional y proyecten los pasos a seguir para la campaña de octubre. Una vez finalizado, Mauricio Macri brindaría unas palabras a la prensa.

El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: "Es el rumbo que necesita la Argentina"

Días atrás, el partido amarillo había publicado un breve comunicado donde respaldó el Presupuesto 2026 anunciado en cadena nacional por el jefe de Estado y aseguró que "es el rumbo que necesita la Argentina". Se trató de la primera expresión pública del partido que preside Mauricio Macri luego de la dura derrota electoral que sufrió la Libertad Avanza ante Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina", destacó el partido amarillo en su cuenta de X.

Entre los principales anuncios realizados por Milei se encuentra un aumento en las partidas para jubilaciones, personas con discapacidad, universidades y el sector de salud. Además, proyecta una cotización del dólar a $1423 para 2026 y una inflación de 10,1%.

