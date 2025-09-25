Se separó una estrella del streaming y lo confirmó en vivo Luego de las idas y vueltas, el conductor contó los detalles del alejamiento de su pareja luego de dos años de relación.







Se separó Marcelo Tinelli. Pexels

El conductor de streaming Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa luego de dos años y lo anunció en vivo en Estamos de paso, su nuevo programa en Carnaval Stream. “Llegamos al final”, contó y dio brevemente los detalles tras los rumores que abundan desde hace meses.

"Nos separamos con Milett, le mando un beso. El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar", contó y dejó en shock a sus compañeros que no se esperaban esa confesión, a pesar de ya saber la información de antemano.

Marcelo Tinelli y Milett.png

En tal sentido, Tinelli brindó más detalles: "Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos. Se los quería decir a ustedes porque justamente ayer me estaban preguntando y quería aclararlo. Obviamente, algún día puede venir”. A lo que Candelaria, la hija más grande, disparó: “Gracias, Milett” y desató las risas.

Pero Marcelo intentó suavizarlo: “No, el ‘gracias’ no… Quiero agradecerle a ella y a toda su familia. Muchísimas gracias. A toda la gente de Perú que me ha dado todo el amor siempre. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. A ella también espero verla pronto, porque va a seguir trabajando acá y también en Lima. Es una mina divina”.

TEMAS RELACIONADOS Marcelo Tinelli