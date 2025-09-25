Se separó una estrella del streaming y lo confirmó en vivo

El conductor de streaming Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa luego de dos años y lo anunció en vivo en Estamos de paso, su nuevo programa en Carnaval Stream. “Llegamos al final”, contó y dio brevemente los detalles tras los rumores que abundan desde hace meses.
"Nos separamos con Milett, le mando un beso. El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar", contó y dejó en shock a sus compañeros que no se esperaban esa confesión, a pesar de ya saber la información de antemano.
Marcelo Tinelli y Milett.png
En tal sentido, Tinelli brindó más detalles: "Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos. Se los quería decir a ustedes porque justamente ayer me estaban preguntando y quería aclararlo. Obviamente, algún día puede venir”. A lo que Candelaria, la hija más grande, disparó: “Gracias, Milett” y desató las risas.
Pero Marcelo intentó suavizarlo: “No, el ‘gracias’ no… Quiero agradecerle a ella y a toda su familia. Muchísimas gracias. A toda la gente de Perú que me ha dado todo el amor siempre. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. A ella también espero verla pronto, porque va a seguir trabajando acá y también en Lima. Es una mina divina”.