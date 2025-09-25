IR A
IR A

Se separó una estrella del streaming y lo confirmó en vivo

Luego de las idas y vueltas, el conductor contó los detalles del alejamiento de su pareja luego de dos años de relación.

Se separó Marcelo Tinelli.
Se separó Marcelo Tinelli.Pexels

El conductor de streaming Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa luego de dos años y lo anunció en vivo en Estamos de paso, su nuevo programa en Carnaval Stream. “Llegamos al final”, contó y dio brevemente los detalles tras los rumores que abundan desde hace meses.

marcelo tinelli regresa a la television con un nuevo programa: cuando estrena y en que canal
Te puede interesar:

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

"Nos separamos con Milett, le mando un beso. El amor que le tengo no va a cambiar, se va a modificar para ponerse en otro lugar", contó y dejó en shock a sus compañeros que no se esperaban esa confesión, a pesar de ya saber la información de antemano.

Marcelo Tinelli y Milett.png

En tal sentido, Tinelli brindó más detalles: "Llegamos a un final de ciclo muy lindo. La quiero y la amo mucho, pasamos dos años hermosos. Se los quería decir a ustedes porque justamente ayer me estaban preguntando y quería aclararlo. Obviamente, algún día puede venir”. A lo que Candelaria, la hija más grande, disparó: “Gracias, Milett” y desató las risas.

Pero Marcelo intentó suavizarlo: “No, el ‘gracias’ no… Quiero agradecerle a ella y a toda su familia. Muchísimas gracias. A toda la gente de Perú que me ha dado todo el amor siempre. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. A ella también espero verla pronto, porque va a seguir trabajando acá y también en Lima. Es una mina divina”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

últimas noticias

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Hace 23 minutos
Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

Hace 27 minutos
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos.

El Gobierno le respondió al campo y explicó por qué le puso fin a las retenciones cero al agro

Hace 41 minutos
A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Hace 48 minutos
Las retenciones cero a los granos durarnos apenas tres días ya que se alcanzó el cupo de u$s7.000 millones.

Fin de las "retenciones cero": qué empresas fueron las más beneficiadas

Hace 48 minutos