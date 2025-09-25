25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Maple, Zayu y Clutch: la FIFA presentó las mascotas oficiales del Mundial 2026

Se trata de un alce, un jaguar y un águila, quienes representarán y buscarán rendir homenaje a la cultura de Estados Unidos, Canadá y México, países anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

Por
La FIFA presentó a las mascotas oficiales de la FIFA. 

La FIFA presentó a las mascotas oficiales de la FIFA. 

La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Allí, la Selección argentina buscará revalidar el título obtenido en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Esta continuidad garantiza que Messi llegará al Mundial 2026 vistiendo los colores de las Garzas.
Te puede interesar:

Se filtraron detalles sobre el futuro de Messi: hasta qué año jugaría

Por medio de un video en sus redes oficiales, el órgano rector del fútbol a nivel mundial dio a conocer a Maple, Zayu y Clutch, los tres animales que representarán y buscarán rendir homenaje a la cultura de los países anfitriones.

"Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país , y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo", señaló la FIFA en un comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1971236664942133624&partner=&hide_thread=false

La novedad para esta edición radica en que serán las primeras mascotas oficiales que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial de la FIFA que saldrá en 2026. El videojuego se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos.

unnamed__1_

Así son las mascotas de la FIFA para el Mundial 2026

  • Maple: El alce nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, se destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo.

  • Zayu: El jaguar habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Su nombre significa "unidad", "fortaleza" y "alegría", y transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

  • Clutch: Se trata de un águila que recorrerá los Estados Unidos para familiarizarse con todas las culturas de los estados. "Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas", detalla la FIFA.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

España viene de ser campeón en la Eurocopa.

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

Pedro Sánchez, presidente de España.

El gobierno de España puso en duda la participación en el Mundial 2026 si permiten que Israel compita

Dibu Martínez busca regularidad de cara a la Copa del Mundo.

Atención: lo que pasó en Aston Villa puede condicionar el futuro del Dibu Martínez rumbo al Mundial 2026

Argentina debutará en el Mundial Sub-20 este domingo ante Cuba

Alerta por la presencia argentina en el Mundial Sub 20 en Chile: las recomendaciones para los hinchas que viajen

Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Rating Cero

Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.
play

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Los usuarios de Netflix destacaron la creatividad del guion, el tono risueño sin complicaciones y la capacidad de la historia para transmitir un mensaje positivo sobre la adaptación.
play

Esta comedia brasileña donde un hombre tiene que cambiar su visión de ser abogado sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Daniela Celis tuvo que suspender su debut en el Gran Rex.

Daniela Celis suspendió su debut en el Gran Rex por la salud de Thiago: "Era un show soñado..."

Aventura en Alaska una película estadounidense basada en hechos reales, super emotiva y dramática que no te podes perder en Netflix.
play

Apareció en Netflix como Aventura en Alaska pero es una famosa película: de qué se trata

Uno de los aspectos más llamativos de esta pareja radica en la manera en que Karina Jelinek expone públicamente sus problemas privados.

Qué famosa modelo argentina se separó pero arregló todo en 12 horas: ¿era verdad?

Se separó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

últimas noticias

Los salarios subieron un 2,5% en julio y le ganaron a la inflación.

INDEC: los salarios subieron un 2,5% en julio y volvieron a ganarle a la inflación

Hace 13 minutos
La Selección israelí participa de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

UEFA y FIFA votarán para definir si suspenden a Israel de todas las competiciones

Hace 17 minutos
El candidato de Donald Trump para la FEB también prometió apoyo total para Argentina

El candidato de Trump para la FED también prometió apoyo total para Argentina

Hace 30 minutos
play
Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Hace 47 minutos
Lionel Messi sorprende con su elección de fragancia, fiel a su estilo sobrio y elegante.

Este es el perfume favorito de Lionel Messi: cuánto cuesta oler como el campeón del mundo

Hace 48 minutos