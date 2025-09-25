Maple, Zayu y Clutch: la FIFA presentó las mascotas oficiales del Mundial 2026

La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Allí, la Selección argentina buscará revalidar el título obtenido en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Se trata de un alce, un jaguar y un águila, quienes representarán y buscarán rendir homenaje a la cultura de Estados Unidos, Canadá y México, países anfitriones de la próxima Copa del Mundo.
Por medio de un video en sus redes oficiales, el órgano rector del fútbol a nivel mundial dio a conocer a Maple, Zayu y Clutch, los tres animales que representarán y buscarán rendir homenaje a la cultura de los países anfitriones.
"Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país , y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo", señaló la FIFA en un comunicado.
La novedad para esta edición radica en que serán las primeras mascotas oficiales que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial de la FIFA que saldrá en 2026. El videojuego se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos.