23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Rumbo a las elecciones de octubre: con la presencia de Mauricio Macri, el PRO reunió a sus candidatos a legisladores

El encuentro, liderado por el exmandatario, se enfocó en el análisis de la realidad política y económica del país. "Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro", aseguraron desde el cónclave.

Por
Mauricio Macri reunido junto a los candidatos del PRO. 

Mauricio Macri reunido junto a los candidatos del PRO. 

El PRO celebró este martes la primera cumbre partidaria luego de la derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. El encuentro fue encabezado por su presidente, Mauricio Macri, quien analizó, junto a los diferentes candidatos a diputados y senadores, la realidad socioeconómica del país camino a los comicios de octubre.

Te puede interesar:

Macri confirmó su distanciamiento de Milei: "Hace más de un año que no lo veo ni hablo con él"

En la reunión estuvieron presentes los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente y Pablo Klingbeil (Misiones); Juan Martín y Martina Lacour (Río Negro); Facundo Pérez Carletti (Santiago del Estero); Betiana Fernández (Tierra del Fuego); Alicia Fregonese (Entre Ríos); Ana Clara Romero (Chubut -virtual). También formó parte el titular del PRO de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el dirigente porteño Ezequiel Sabor.

"Tenemos candidatos en todo el país que combinan juventud, energía y experiencia en gestión. Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro porque ese es el camino para salir adelante" afirmó la cuenta de X del partido amarillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/1970507990181494989&partner=&hide_thread=false

Macri confirmó su distanciamiento de Milei: "Hace más de un año que no lo veo ni hablo con él"

El exmandatario Mauricio Macri encabezó este martes la cumbre nacional del PRO y confirmó su distanciamiento con el presidente Javier Milei al afirmar que "hace más de un año que no lo veo ni hablo con él". Luego del encuentro con los candidatos a diputados y senadores, de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre, pidió ser "prudentes" de cara al futuro, y ratificó su apoyo al Gobierno que "está enfrentando un desafío cambiario".

“Fue una muy buena reunión, me gustó mucho escuchar a todos los jóvenes que tenemos por todo el país y hoy son candidatos. Fueron contando que pasa en cada una de sus provincias. La situación económica es muy distinta en mucho de los casos”, explicó en un primer momento Macri desde la puerta de la sede partidaria ubicada en la calle Balcarce 412.

MACRI en la CUMBRE del PRO: "HACE UN AÑO QUE NO HABLO CON MILEI"

En este marco, reveló que en la charlas con los dirigentes "le dije a todos con fuerza a trabajar hasta el 2026, para llevar las ideas del cambio que siempre hemos creído”.

Ante la consulta de si el PRO se arrepiente de conformar una alianza con La Libertad Avanza, luego de los magros resultados en los comicios legislativos bonaerenses, Macri señaló: "Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudentes, muy respetuosos, el Gobierno está enfrentando un desafío cambiario, creo que tiene un equipo económico que entiende y puede sortear esta dificultad. Lo que tenemos que aportar es tranquilidad”.

De todas manera, reveló que "hace más de un año que no hablamos ni lo veo a Milei, pero yo siempre a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo”.

Finalmente hizo referencia al respaldo que el gobierno de Donald Trump le brindó a la administración libertaria: “El apoyo que le ha dado el gobierno americano ayer ha sido muy impresionante, es una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauricio Macri. 

En plena interna del PRO, Macri reaparece con candidatos amarillos en la antesala de octubre

Figueroa, gobernador neuquino.

Rolando Figueroa se mostró dispuesto a bajar la alícuota de Neuquén y apoyó el plan de un súper IVA

Milei tiene una agenda cargada con varios encuentros bilaterales.

Tras la reunión con Trump, cómo sigue la agenda de Milei en Nueva York

Javier Milei es un muy buen amigo, afirmó Trump. 

Fuerte respaldo de Trump a Milei: "Tiene mi total apoyo para su reelección como presidente"

play

Reunión bilateral entre Trump y Milei en Estados Unidos a la espera del salvataje económico

Javier Milei perdió el cuarto lugar del ranking de presidentes sudamericanos.

La imagen de Milei y sus ministros sigue cayendo y retrocede en el ranking regional

Rating Cero

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

últimas noticias

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Hace 7 minutos
La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Hace 7 minutos
play
La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Hace 8 minutos

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Hace 8 minutos
play
Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Hace 9 minutos