El mensaje del PRO tras el acuerdo con LLA en la Ciudad: "Las ideas de la libertad nos unen"

Ambos partidos anunciaron en un comunicado que la alianza se extenderá hasta 2027 "para consolidar la agenda de reformas que lidera el presidente Javier Milei a través de sus representantes en el Congreso de la Nación".

Por
Jorge Macri

Jorge Macri, Javier y Karina Milei.

AFP

La Libertad Avanza y el PRO anunciaron este jueves la conformación de una alianza en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, pero que se extenderá hasta 2027. "Las ideas de la libertad, que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada", sostuvieron.

La legisladora se expresó en su cuenta de X.
La novedad fue comunicada a través de redes sociales, donde explicaron que "ambos partidos trabajarán en conjunto hasta el 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el Presidente Javier G. Milei lidera desde diciembre de 2023".

"Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza", añadieron.

El texto del comunicado subraya que "las ideas de la libertad que en el pasado han hecho grande a esta Nación nos unen, especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada".

"Los legisladores que integren el Congreso Nacional como resultado de esta alianza electoral acompañarán la gestión del Presidente Javier Milei en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de trabajar para volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial", señalaron.

"Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello", concluye el anuncio.

Fuertes negociaciones e intervención de Mauricio Macri

En las charlas para alcanzar el acuerdo fue clave la intermediación del titular del PRO, Mauricio Macri. Fue el expresidente el encargado de acercar las partes para finiquitar el armado de las listas y que el partido amarillo se quede con el quinto y sexto lugar de la nómina de diputados nacionales.

"Se está trabajando en los detalles finales pero Jorge avaló esta nueva propuesta de LLA de darle al PRO dos lugares entre los primeros seis de la lista de diputados nacionales", había confirmado a Ámbito colaborador del jefe de Gobierno porteño al tanto de las negociaciones.

