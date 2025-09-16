El PRO respaldó el Presupuesto 2026 anunciado por Javier Milei: "Es el rumbo que necesita la Argentina"

El partido presidido por Mauricio Macri se pronunció por primera vez luego de los comicios bonaerenses y apoyó la defensa del "equilibrio fiscal como base de cambio".

El PRO publicó este martes un breve comunicado donde respaldó el Presupuesto 2026 anunciado en cadena nacional por el presidente Javier Milei y aseguró que " es el rumbo que necesita la Argentina". Se trató de la primera expresión pública del partido que preside Mauricio Macri luego de la dura derrota electoral que sufrió la Libertad Avanza ante Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina" , destacó el partido amarillo en su cuenta de X.

Entre los principales anuncios realizados por Milei se encuentra un aumento en las partidas para jubilaciones, personas con discapacidad, universidades y el sector de salud. Además, proyecta una cotización del dólar a $1423 para 2026 y una inflación de 10,1%.

Previo al respaldo institucional por parte del PRO, los dirigentes Cristian Ritondo y Diego Santilli ya habían apoyado de manera individual el anuncio realizado por Milei en cadena nacional.

El diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, señaló en sus redes sociales: “En apenas 21 meses, sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás”.

Por su parte, Diego Santilli, que integra la lista de candidatos a diputados en los comicios de octubre en la provincia de Buenos Aires, publicó: "Javier Milei presentó un presupuesto con equilibrio fiscal, reglas claras y más inversión.Ese es el camino".

"Ah, y antes que me olvide: el kirchnerismo ya intentó vendernos al Alberto “moderado” y ahora nos quieren vender a Axel. Son lo MISMO, con el mismo resultado", completó el legislador.