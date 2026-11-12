12 de noviembre de 2026 Inicio
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Finalizó la misión comercial bonaerense en China: ocho empresas participaron de una importante feria internacional

La delegación participó de la China International Import Expo (CIIE), una exposición que reúne a proveedores internacionales para promover la apertura del mercado chino. La Provincia destacó que el balance es "sumamente positivo".

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Las empresas bonaerenses participaron de un evento clave con exportadores e importadores.

Las empresas bonaerenses participaron de un evento clave con exportadores e importadores.

Ocho empresas bonaerenses participaron de la China International Import Expo (CIIE), la exposición mundial de importación y exportación que reúne a proveedores internacionales para promover la apertura del mercado chino, y el balance fue "sumamente positivo", según destacaron desde la Provincia.

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Por parte del gobierno bonaerense, la delegación contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi. La agenda incluyó además visitas a empresas chinas como Chery, Huawei y Edgelight.

"La verdad que el balance de las reuniones es sumamente positivo. Pudimos tener encuentros con empresas que están teniendo conversaciones para realizar inversiones en la Provincia de Buenos Aires y también empresas interesadas en conocer el perfil productivo de la Provincia y las oportunidades que brindamos en materia de infraestructura, logística y facilidades para la radicación de inversiones", destacó Bembi.

También señaló que "las empresas pudieron realizar contactos de utilidad" en el marco de la CIIE. "De hecho, estamos por concretar algunas primeras exportaciones en el sector de la miel, que es un sector donde las empresas argentinas no podían entrar a China, y probablemente tengamos este año la primera exportación", sostuvo.

Por su parte, Aguilar celebró que "para muchas empresas que viajaron es la primera vez que podían hacerlo, acompañadas por la Provincia, con su espacio, con sus reuniones ordenadas". "Y de las charlas que tuvimos con los empresarios bonaerenses, podemos decir que fue muy positiva para ellos esta posibilidad de hacer contactos con muchos compradores chinos y proyectar una agenda de trabajo para darle continuidad", agregó.

"Creo que lo importante es que sintieron que la Provincia está presente impulsando sus exportaciones. Creo que el saldo es positivo para la Provincia y para las empresarias y empresarios que estuvieron acá", concluyó.

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