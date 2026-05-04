4 de mayo de 2026 Inicio
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Horóscopo semanal: el mensaje de Esperanza Gracia para los signos del 4 al 10 de mayo

Las predicciones de la especialista anticipan días de limpieza emocional, con la Luna menguante y Mercurio en Tauro marcando el rumbo para los perfiles astrales.

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El mensaje de Esperanza Gracia para los signos del 4 al 10 de mayo.

El mensaje de Esperanza Gracia para los signos del 4 al 10 de mayo.

  • Horóscopo semanal de Esperanza Gracia
  • Signos más favorecidos de la semana
  • Qué trae la Luna menguante
  • El impacto de Mercurio en Tauro

Horóscopo semanal: la primera semana del mes llega con una consigna clara: soltar para avanzar. Según el horóscopo de Esperanza Gracia, la Luna menguante impulsa un proceso de depuración interna que invita a cerrar etapas, dejar atrás cargas y tomar distancia de lo que ya no suma. El mensaje de la astróloga para los signos del 4 al 10 de mayo.

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A este clima se suma un movimiento clave: el ingreso de Mercurio en Tauro, que favorece la calma mental, la toma de decisiones prácticas y una comunicación más firme. Durante estos días será más fácil pensar antes de actuar, ordenar ideas y avanzar con pasos más seguros, especialmente en temas laborales y económicos.

El color recomendado para atraer la buena suerte esta semana es el rojo, asociado con la energía, la iniciativa y la determinación. Puede ser un gran aliado para activar proyectos, animarse a dar un paso importante o tomar decisiones postergadas.

luna

Cuál es el mensaje para los signos del 4 al 10 de mayo

Géminis encabeza el ranking como el signo más afortunado. La influencia de Venus y Urano potencia su magnetismo, abre puertas inesperadas y favorece encuentros clave. Es una semana ideal para decir que sí a lo nuevo.

Aries también vive días de gran impulso. Con Marte potenciando su energía, tendrá fuerza para tomar decisiones, avanzar sin dudas y conquistar objetivos personales y profesionales.

Leo se destaca por su seguridad. Es un momento para asumir desafíos, negociar y recuperar vínculos importantes. Su confianza será clave para lograr resultados positivos.

Piscis cuenta con una intuición muy afinada. Podrá anticiparse a oportunidades, especialmente en temas económicos, y mejorar su situación si actúa con inteligencia.

Libra mantiene una energía positiva basada en la constancia. Aunque los resultados no sean inmediatos, la perseverancia dará frutos y Venus favorecerá vínculos y reconciliaciones.

Signos en zona intermedia

Escorpio atraviesa un proceso de sanación emocional. Puede haber sensibilidad, pero también una oportunidad concreta para cerrar heridas y recuperar la ilusión.

Tauro vive un momento de estabilidad. Con el Sol y Mercurio en su signo, aumenta la claridad mental y la capacidad de construir algo sólido a largo plazo.

Capricornio comienza a ver resultados después del esfuerzo. Los días centrales de la semana pueden traer noticias positivas o decisiones importantes.

Signos con más desafíos

Cáncer puede sentir una baja de energía. La recomendación es no forzar situaciones, descansar y enfocarse en cerrar ciclos internos.

Sagitario necesita paciencia. Aunque pueda haber sensación de desgaste, la constancia dará frutos más adelante.

Virgo enfrenta cuestionamientos externos, pero tiene claridad interna. La clave será confiar en su criterio y bajar la autoexigencia.

Acuario se ubica como el signo más desafiante de la semana. Puede experimentar cansancio emocional o bloqueos, pero también es un momento fértil para gestar ideas que más adelante tendrán impacto.

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