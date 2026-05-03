Tyago Griffo opinó sobre el romance de su ex con Adrián Suar: "Puede lograr lo que quiere, no me sorprende" El hijo de la Gladys Bomba Tucumana recordó su romance con Rocío Robles y sorprendió al hablar sin vueltas sobre el presente amoroso de la bailarina. + Seguir en







Tyago Griffo volvió a sentarse en los programas de la tarde tras el ingreso de su madre, Gladys La Bomba Tucumana a la casa de Gran Hermano. La prensa del corazón no desaprovechó la oportunidad y le consultó por el romance de su expareja, Rocío Robles, con Adrián Suar. "Puede lograr lo que quiere, no me sorprende", habló sin vueltas sobre el presente amoroso de la bailarina.

El cantante no guarda rencor y recuerda su relación con amor y humor. "¿Te sorprendió cuando te enteraste que estaba de novia con Suar?", indagó la periodista de Infama (América TV). “No, no me sorprende porque puede lograr lo que quiera. Ro es una mujer muy linda, muy inteligente. Suar, bueno, un número uno. Me encanta la pareja”, respondió Tyago sin vueltas.

Lejos de reaccionar mal, el cantante eligió ponerle humor a la pregunta de los panelistas: "El otro día me crucé con un amigo en común y le dije: les regalo el show para la boda". El comentario generó la reacción inmediata: aplausos, risas y chistes sobre cómo podría ser recibido por los protagonistas.

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La reacción del hijo de Gladys La Bomba Tucumana fue celebrada en el estudio. "Un verdadero caballero", resumió Marcela Tauro y destaco la madurez y la buena predisposición con la que el ex de Rocío Robles habló sobre la nueva relación de la bailarina.