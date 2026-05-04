Alertan por una ciclogénesis que impacta en el AMBA: viento, tormentas y frío invernal

Mientras continúa el conflicto por los 140 despidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso amarillo por ráfagas para cinco provincias, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un retorno de la inestabilidad durante la semana.

Las ráfagas podrán superar los 100 km/h en varias zonas este lunes.

Mientras continúa el conflicto por los 140 despidos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en cinco provincias para este lunes , en el comienzo de una semana que terminará con una ciclogénesis de alto impacto que traerá fuertes vientos al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas del centro-este del país.

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En ese contexto, el organismo lanzó aviso amarillo por vientos para el centro y oeste de Chubut, centro y oeste de Río Negro, oeste de Neuquén, sudoeste y oeste de Mendoza y oeste de San Juan . En esas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 100 km/h.

La semana se tornará rápidamente templada y húmeda, dando paso a un nuevo evento de ciclogénesis con abundantes precipitaciones, fuertes vientos y nuevo descenso pronunciado de temperaturas . Las condiciones inestables podrían extenderse hasta el sábado, aunque algunos modelos sugieren la posible interacción de varios centros de baja presión, lo que podría modificar la intensidad del fenómeno.

clima smn servicio meteorológico nacional alertas tormenta viento 4 mayo 2026 Cinco provincias de la Patagonia y Cuyo bajo alerta amarilla por viento. SMN

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El SMN anticipa para este lunes una jornada fresca durante la mañana y cálida durante la tarde, con el termómetro oscilando entre los 10° y los 21°, con vientos del noroeste que rotarán al norte.

La semana se desarrollará con una creciente humedad hasta la tormenta del miércoles por la noche, que dejará lugar a una ciclogénesis de alto impacto que afectará al este del país, con vientos que podrían superar los 100 km/h en zonas costeras.