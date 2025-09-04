Coimas en Discapacidad: advierten que no se podrán recuperar los mensajes borrados del teléfono de Spagnuolo

Lo determinó el análisis forense de los celulares secuestrados. El extitular de la ANDIS había entregado dos dispositivos y uno de ellos contenía chats con los hermanos Milei. La causa continuará bajo secreto de sumario.

El análisis forense de los celulares secuestrados en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) determinó que los mensajes borrados del teléfono de Diego Spagnuolo , el extitular del organismo, no podrán ser recuperados .

Spagnuolo había entregado dos dispositivos móviles y uno de ellos contenía chats con el presidente Javier Milei y su hermana , la secretaria general de Presidencia, Karina Milei .

Según los expertos de la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Penales (DATIP), la imposibilidad de recuperar los mensajes se debe al método utilizado para eliminarlos. "No podrán ser recuperados por la manera en que se borraron" , explicaron los peritos que trabajan dentro de la causa que llevan adelante el fiscal federal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello .

Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que la causa continuará bajo secreto de sumario por un período adicional de diez días hábiles. Esta medida se toma para proteger la investigación mientras los especialistas continúan analizando el resto del material incautado. El secreto de sumario es una herramienta procesal que permite a la justicia avanzar sin interferencias externas, garantizando la confidencialidad de las pruebas.

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert , estalló este jueves al ser consultado sobre su vínculo con Diego Spagnuolo , el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que está siendo investigado por las presuntas coimas en el organismo, y le pidió al periodista Jonatan Viale que no lo "jodiera" con el tema: "No me rompan las bolas con eso" .

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Espert se mostró visiblemente molesto por la insistencia sobre su relación con Spagnuolo. "Yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert. (...) Me van a operar y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias las que quieran", sentenció.

El diputado negó rotundamente tener una amistad actual con el exfuncionario. "Yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace cinco años, 2021, más o menos. Después nunca más. ¿Cómo voy a saber de eso?", se defendió.

Espert solo admitió un contacto reciente, pero aseguró que fue en un rol puramente institucional. "Tuve una reunión vinculada con el ANDIS, pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda" y debía evaluar el costo fiscal de un proyecto de ley sobre discapacidad.

El legislador enmarcó todo el escándalo como una típica operación del kirchnerismo. "Es parte de la campaña sucia de kirchnerismo, como las escuchas ilegales. Siempre antes de una elección el kirchnerismo está dando vuelta", afirmó. Cuando le preguntaron por qué Spagnuolo habría inventado todo, Espert concluyó: "No, no sé. No tengo la menor idea. Pregúntenselo al Chico".