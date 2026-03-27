27 de marzo de 2026 Inicio
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Fallo de YPF: Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional

El jefe de Estado brindará un discurso luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara la sentencia contra la Argentina por la expropiación de la petrolera.

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Fallo de YPF: Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional

El presidente Javier Milei hablará este viernes a las 19 por cadena nacional para brindar detalles sobre el fallo favorable a la Argentina sobre el caso de YPF, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara la sentencia contra el país por la expropiación de la petrolera que le obligaba a pagar la suma de u$s16 mil millones.

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"Se acaba de decidir esto hace instantes y después del acto en el que participó el jefe de Estado junto a la ministra Sandra Pettovello, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es justamente darle un mensaje al país sobre este hecho que consideran histórico y que trae buenas noticias para el Gobierno desde los Estados Unidos", informó la periodista de C5N Rosario Ayerdi en el programa De Una.

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En el mismo sentido, la especialista en temas políticos analizó: "Lo que está haciendo el Gobierno obviamente es llevar este hecho a favor del Estado Nacional y demostrar justamente que esto es una buena noticia para Argentina porque finalmente no va a tener que pagar lo que se había decidido en un primer paso, que eran los u$s16 mil millones".

YPF
La Justicia de los Estados Unidos falló a favor de Argentina en el juicio por YPF.

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La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el resarcimiento. En los hechos, la Cámara devolvió el caso “para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.

“Las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino”, sostuvo el tribunal, y agregó que “las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”.

La historia del juicio de YPF en Estados Unidos

El proceso judicial sobre la petrolera estatal YPF se inició en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo. El proceso no busca determinar si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que se inició por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.

El caso había comenzado en 2015, luego de la expropiación que se había determinado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. En ese momento, el viceministro de Economía Axel Kicillof defendió la medida argumentando que lo que hacía el Congreso era aplicar la Constitución, que es superior al estatuto privado de la empresa, y que había hay un interés público comprometido: el control de una empresa clave para el desarrollo estratégico del país.

Ahora, el tribunal sostuvo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización. De aquí en adelante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

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