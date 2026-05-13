13 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Qué dijo Rafael Nadal sobre su supuesta candidatura como presidente del Real Madrid

El extenista aclaró las dudas sobre el rumor, que indica que puede presentarse para ocupar el sillón principal del Merengue en 2033.

Por
¿Qué dijo Rafael Nadal sobre el Real Madrid?

¿Qué dijo Rafael Nadal sobre el Real Madrid?

Redes sociales

Luego de la conferencia de prensa de Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, en el que expuso la crisis futbolística, pero negó su renuncia y convocó a elecciones futuras, apareció el nombre del empresario Enrique Riquelme como candidato y los rumores pusieron a Rafael Nadal a su lado, con quien tiene una gran relación. El extenista aclaró dudas y contó lo que hará.

La tenista argentina y una conexión especial con la capital italiana.
Te puede interesar:

Gabriela Sabatini, la reina eterna de Roma: una historia de títulos y cariño que se extiende en el tiempo

“Convoco esta rueda de prensa para que se presente quien quiera. El club es de los socios”, señaló en Pérez en un primer momento, previo a aclarar que "he venido a que los socios decidan y sean dueños del Real Madrid”.

El empresario Enrique Riquelme evalúa presentarse como candidato a presidente y pone en peligro un nuevo mandato de Florentino Pérez. Es fundador y presidente de COX.

“De momento habrá que esperar a que se abra el proceso de forma oficial”, señalaron a Marca, fuentes cercanas al empresario y principal accionista del Grupo Cox. Durante las últimas semanas, Riquelme acaparó la atención de la prensa al protagonizar la compra de Iberdrola México por unos u$s4.000 millones y la emitir récord de bonos en Estados Unidos por un valor de u$s2.000 millones.

Luego de todo esto, en las últimas semanas fue vinculado con Nadal. Ambos mantienen una relación empresarial y se especuló con que participe en la elección. Sin embargo, el exnúmero 1 del mundo explicó: “He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RafaelNadal/status/2054572312305762774&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mariano Navone avanzó por primera vez a la tercera ronda del Master 1000 de Roma. 

Roma: Navone logró la victoria más importante de su carrera

Marcelo Ríos se peleó con su pareja en un bar.

Marcelo "Chino" Ríos protagonizó una pelea con su pareja en el bar

El italiano obtuvo una marca destacada en los circuitos de tenis.

Nuevo récord: Jannik Sinner alcanzó un logro único en los Masters 1000

Boyer se retiró de la cancha en medio de insultos.

Un tenista enloqueció en pleno partido: perdió un game y destrozó su raqueta contra la silla del umpire

El español tiene 19 años y es una promesa del tenis.

Quién es Rafael Jódar, la nueva gran promesa del tenis de España

Paulo Dybala, en la Roma, querido por Boca, pero en la mira de otro club grande de Europa.

¿Adiós el sueño? El gigante de Europa que apareció de la nada para arrebatarle a Dybala a Boca y a Roma

Rating Cero

Ana Carolina Ardohain, Pampita.

La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

Hay rumores de crisis entre la China Suárez e Icardi. ¿Qué pasa con la pareja? 

¿Crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez? Qué estaría sucediendo con la pareja

La artista reveló un proyecto que tiene para sus hijas con discapacidad.

"Me duchaba en el teatro": la historia de Inés Estévez antes de ser una actriz reconocida

Alejandro Fantino hizo un fuerte descargo contra la Marcha Universitaria en su programa de stream, Neura.

El exabrupto de Fantino contra la Marcha Federal Universitaria: "Sus p... privilegios"

¿Todo mal entre Ortega y Zenere?

Quién es la tercera en discordia entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere

El actor comparte un proyecto con la mediática.

Agustín Bernasconi rompió el silencio y enfrentó los rumores de romance con Wanda Nara

últimas noticias

El uso de la capacidad industria mejoró en marzo.

El uso de la capacidad instalada en la industria mejoró en marzo, pero no alcanzó el 60%

Hace 21 minutos
El exdefensor conmovió con el relato sobre su difícil presente laboral para dar de comer a su familia.

"No doy más": el desesperado pedido de un ídolo de Huracán en medio de la crisis

Hace 27 minutos
Un couple presque parfait es el libro que revela el trasfondo del matrimonio presidencial.

¿Quién es la tercera en discordia entre Emmanuel Macron y su esposa?

Hace 33 minutos
Ana Carolina Ardohain, Pampita.

La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

Hace 34 minutos
Paulo Dybala, en la Roma, querido por Boca, pero en la mira de otro club grande de Europa.

¿Adiós el sueño? El gigante de Europa que apareció de la nada para arrebatarle a Dybala a Boca y a Roma

Hace 50 minutos