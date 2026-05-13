Luego de la conferencia de prensa de Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, en el que expuso la crisis futbolística, pero negó su renuncia y convocó a elecciones futuras, apareció el nombre del empresario Enrique Riquelme como candidato y los rumores pusieron a Rafael Nadal a su lado, con quien tiene una gran relación. El extenista aclaró dudas y contó lo que hará.
“Convoco esta rueda de prensa para que se presente quien quiera. El club es de los socios”, señaló en Pérez en un primer momento, previo a aclarar que "he venido a que los socios decidan y sean dueños del Real Madrid”.
El empresario Enrique Riquelme evalúa presentarse como candidato a presidente y pone en peligro un nuevo mandato de Florentino Pérez. Es fundador y presidente de COX.
“De momento habrá que esperar a que se abra el proceso de forma oficial”, señalaron a Marca, fuentes cercanas al empresario y principal accionista del Grupo Cox. Durante las últimas semanas, Riquelme acaparó la atención de la prensa al protagonizar la compra de Iberdrola México por unos u$s4.000 millones y la emitir récord de bonos en Estados Unidos por un valor de u$s2.000 millones.
Luego de todo esto, en las últimas semanas fue vinculado con Nadal. Ambos mantienen una relación empresarial y se especuló con que participe en la elección. Sin embargo, el exnúmero 1 del mundo explicó: “He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas”.
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