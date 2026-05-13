Qué dijo Rafael Nadal sobre su supuesta candidatura como presidente del Real Madrid El extenista aclaró las dudas sobre el rumor, que indica que puede presentarse para ocupar el sillón principal del Merengue en 2033. Por + Seguir en







¿Qué dijo Rafael Nadal sobre el Real Madrid? Redes sociales

Luego de la conferencia de prensa de Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, en el que expuso la crisis futbolística, pero negó su renuncia y convocó a elecciones futuras, apareció el nombre del empresario Enrique Riquelme como candidato y los rumores pusieron a Rafael Nadal a su lado, con quien tiene una gran relación. El extenista aclaró dudas y contó lo que hará.

“Convoco esta rueda de prensa para que se presente quien quiera. El club es de los socios”, señaló en Pérez en un primer momento, previo a aclarar que "he venido a que los socios decidan y sean dueños del Real Madrid”.

El empresario Enrique Riquelme evalúa presentarse como candidato a presidente y pone en peligro un nuevo mandato de Florentino Pérez. Es fundador y presidente de COX.

“De momento habrá que esperar a que se abra el proceso de forma oficial”, señalaron a Marca, fuentes cercanas al empresario y principal accionista del Grupo Cox. Durante las últimas semanas, Riquelme acaparó la atención de la prensa al protagonizar la compra de Iberdrola México por unos u$s4.000 millones y la emitir récord de bonos en Estados Unidos por un valor de u$s2.000 millones.

Luego de todo esto, en las últimas semanas fue vinculado con Nadal. Ambos mantienen una relación empresarial y se especuló con que participe en la elección. Sin embargo, el exnúmero 1 del mundo explicó: “He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas”.

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