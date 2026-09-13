Martín Guzmán advirtió que no alcanza con bajar la inflación: "Los ingresos están muy mal"

El exministro de Economía advirtió que la industria y el empleo caen fuerte pese a la baja de precios, cuestionó el RIGI y explicó por qué cada vez más familias no pueden pagar sus deudas. También habló de una posible candidatura en 2027.

El exministro de Economía Martín Guzmán reconoció que el gobierno de Javier Milei "logró reducir significativamente la inflación" , aunque advirtió que la forma en que se atacó ese problema "generó otro tipo de desequilibrios" en la producción y el empleo.

En una entrevista radial, el exfuncionario explicó que la economía crece, pero muy poco y solo gracias a unos pocos sectores que no generan empleo para la mayoría de la gente.

"El país, cuando miramos la economía como un todo, crece un poquito, pero crece porque hay principalmente cuatro sectores, que son el agro, la energía, la minería y la integración financiera , que impulsan ese crecimiento, pero eso no está redundando en una mejora de las condiciones laborales, no crean empleo en esos sectores hoy en día", señaló.

Además, remarcó que la industria y la actividad en las ciudades caen fuerte, lo que dificulta que el Gobierno pueda sostener la política fiscal y de superávit ante la merma en la recaudación,

Al ser consultado sobre qué herramientas tiene el Gobierno para enfrentar este panorama, Guzmán dijo que el Estado actúa "muy limitado". Ahí apuntó directamente contra el régimen de beneficios para las grandes inversiones, el RIGI.

Según el economista, ese régimen "es algo que es anti-industrial para la Argentina, es una pena, porque además debilita inclusive al Estado", en alusión al daño que, según su mirada, provoca en las fábricas y empresas locales.

Guzmán también habló del alto nivel de familias que no llegan a pagar sus deudas y dijo que esto pasa por dos motivos principales. "La primera es que cayeron los ingresos en términos reales. Hay más necesidad. La segunda es que se desestructuraron las tasas de interés", explicó.

Martín Guzmán no descarta volver a la política, pero no ahora

Al exministro le preguntaron si piensa ser candidato en las elecciones de 2027. "No, hoy no estoy trabajando para eso. Sí que estoy mirando la economía día a día y me gustaría ser parte de algo que pueda resolver los problemas que estamos teniendo hoy", respondió Guzmán, sin cerrar la puerta a un regreso a la escena política en el futuro.