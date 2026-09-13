Javier Milei arranca la semana con el Gabinete y una reunión con legisladores de cara a jornadas clave en el Congreso Este lunes, el mandatario inicia su plan de actividades con una reunión de Gabinete por la mañana. Por la tarde recibirá a senadores y diputados de su espacio para analizar estrategias de cara a sesiones legislativas fundamentales para los planes del Gobierno. Por Agregar C5N en









Javier Milei tendrá una semana agitada entre reuniones, Mesa Política y viajes.

El presidente Javier Milei tendrá una semana con reuniones de Gabinete, encuentros con diputados y senadores, una nueva Mesa Política y un viaje a Bahía Blanca, donde el viernes visitará el proyecto de Mega bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La actividad oficial comenzará el lunes con una reunión de Gabinete a las 10, mientras que tres horas más tarde, a las 15, el jefe de Estado recibirá a integrantes del Congreso, para definir lineamientos de cara a la intensa semana legislativa. El martes, en tanto, habrá una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, y una reunión de la Mesa Política.

Javier Milei y Adrián Ravier. Web El martes también tendrá lugar, desde las 15:30, una reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se analizará el proyecto de Reforma Política Electoral impulsado por el oficialismo, que tiene como objetivo principal la eliminación de las PASO. La instancia parlamentaria permitirá avanzar en la discusión de la iniciativa antes de su eventual tratamiento legislativo.

La agenda de los integrantes del Gabinete: la actividad de los ministros y el viaje de Javier Milei a Bahía Blanca En paralelo, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará entre lunes y martes del Consejo Federal de Salud (COFESA), junto con los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones del país, en un encuentro destinado a abordar distintas cuestiones vinculadas con las políticas públicas del área.

El área económica tendrá una actividad destacada el lunes en el Palacio Libertad, donde se realizará el acto por el Día de la Exportación. El canciller Pablo Quirno estará a cargo de la apertura a las 9:15, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, también participarán del encuentro.