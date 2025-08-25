IR A
Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

La modelo impactó en Buenos Aires con un vestido dorado lleno de destellos y flecos, una elección que recordó al icónico look de Kate Middleton.

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita Ardohain se llevó todos los flashes gracias a un vestido que no pasó inadvertido y que dejó en claro por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del país en cuanto a estilo.

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa
El atuendo elegido, repleto de brillos dorados y flecos en movimiento, logró capturar la atención de la prensa y del público, generando comparaciones inmediatas con uno de los looks más memorables de Kate Middleton en Londres. Esa conexión internacional le dio un plus al impacto de su aparición, mostrando que la moda trasciende fronteras.

Pampita-look-kate-middleton

El vestido dorado, con flecos que generaban un efecto de movimiento y una capa que sumaba volumen, fue acompañado por sandalias de tiras finas, aros en el mismo tono y un peinado de efecto mojado que redondeó un look moderno y arriesgado. El maquillaje, con labios en rojo intenso, terminó de dar el toque glamoroso.

Las comparaciones con Middleton no tardaron en llegar: el famoso vestido “Goldfinger” que la duquesa lució en la premiere de No Time To Die en 2021 compartía con el de Pampita la caída hasta el piso, la capa y el protagonismo absoluto del dorado. Claro que, mientras la royal apostó por un diseño de transparencias y pedrería en clave sofisticada, Pampita inclinó la balanza hacia un estilo más festivo y cargado de movimiento.

kate-middleton-pampita-look

Pampita reveló cuál es el tratamiento estético que más usa

Además de su impecable look, Pampita sorprendió días atrás al confesar en televisión uno de los secretos que mantiene su imagen siempre impecable. Durante una emisión de Los 8 Escalones, mientras leía una consigna sobre hábitos dentales, la modelo interrumpió para contar: “Yo me hago blanqueamiento una vez al año, soy fanática”.

La revelación llamó la atención porque no se trató de un comentario al pasar, sino de una práctica que, según ella misma explicó, repite de manera regular. Incluso bromeó con sus compañeros del programa sobre lo importante que es para ella mantener la sonrisa radiante y natural, al punto de recomendar el trabajo de su propio hermano, quien se dedica a la odontología.

