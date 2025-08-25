25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo por coimas: la droguería Suizo Argentina tiene contratos millonarios con PAMI

En plena tormenta política desatada luego de que a comienzos de semana pasada se conocieran los audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la empresa de la familia Kovaliker logró varios convenios por compulsa abreviada para acelerar plazos.

Por

PAMI también realizó múltiples compras en las que era beneficiaria la droguería Suizo Argentina, sospechada de elevar parte de sus ganancias como coima hacia Karina Milei para hacerse de los contratos.

C5N
Mariano Recalde lidera la demanda colectiva de los jubilados.
Te puede interesar:

Jubilados del PAMI presentaron un amparo contra el recorte de medicamentos

"La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice 'escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando'", expresa uno de los audios revelados.

En ese marco, la obra social de los jubilados, al igual que Salud, Defensa y Seguridad hizo otros 28 contratos con la droguería sospechada por sobornos, algunos por "compulsa abreviada" para acelerar plazos. La última fue el pasado viernes.

Según indicó Ámbito, desde de las Fuerzas Armadas dieron "luz verde a los ex directores del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) para que aporten información, ya sea por cuenta propia o ante la citación de la justicia sobre el manejo respecto de las licitaciones y las compras de urgencia" dirigidas a droguería Suizo Argentina SA. Se podría romper el dique de la información documental que precisa la causa judicial para avanzar.

Embed - LAS REUNIONES entre "LULE" MENEM y SPAGNUOLO: SILENCIO OFICIAL y una INVESTIGACIÓN que AVANZA

En menos de 20 meses desde el inicio del gobierno libertario, Suizo Argentina obtuvo 28 contratos por parte del PAMI, que se encuentra bajo la dirección de Esteba Leguizamo. Tres de ellos son por u$s195 mil , u$s168 mil, u$s105 mil, respectivamente, y fueron en el marco de una compulsa abreviada.

Durante 2024, en total, fueron 19 las veces que PAMI contrató los servicios de la droguería que ahora tiene detenidos a sus titulares bajo la sospecha de corrupción. La mayoría de ellas fueron por compulsa abreviada, un proceso de contratación simplificado que utiliza, en este caso PAMI, para adquirir bienes y servicios de manera más rápida que la forma tradicional y bajo el argumento de la urgencia.

En lo que va de 2025, la cantidad de contrataciones siguen el mismo ritmo que el año anterior. Hasta esta semana van ocho, más una en la que se canceló el contrato. La última contratación informada por PAMI fue tres días después del escándalo desatado por los audios de Spagnuolo. Este viernes 22 de agosto, Suizo Argentina fue contratada por casi $45 millones, junto con otras droguerías, para la adquisición de medicamentos antimicrobianos para prevención de enfermedades de los afiliados internados en los distintos efectores, mediante modalidad de "Orden de Compra Cerrada".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

en pleno escandalo por coimas, milei reaparece en publico para encabezar un acto de campana en junin

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

play

Escándalo por coimas: se conocieron nuevos audios reveladores de Diego Spagnuolo

Menem aseguró que el contenido de los audios es absolutamente falso.

Escándalo por coimas: Martín Menem atacó a la oposición y aseguró que pone "las manos en el fuego" por Karina y su primo Lule

Dalbon comparó la causa con el escándalo de Watergate en Estados Unidos.

Dalbon advirtió que el escándalo por coimas "va a ameritar juicio político" a Milei

Ambas cámaras del Congreso definieron su rechazo a los decretos de Javier Milei.

Se oficializó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

play

Apareció Lule Menem y desmintió el contenido de los audios de Spagnuolo

Rating Cero

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

Florencia Peña sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical: dejó atrás el cabello oscuro y optó por un tono caoba con extensiones que aportaron mayor volumen y movimiento.

La impresionante transformación de Florencia Peña: un cambio de look tremendo

Para los amantes del género de detectives, al estilo Agatha Cristie, esta película en Netflix es una gran recomendación.
play

Está en Netflix, pocos la conocen y es una gran película recargada de misterio

El salvador de El Trece: la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

"El salvador de El Trece": la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel.

Anamá Ferreira fue víctima de un robo, redujo al ladrón y recuperó una cartera Chanel

últimas noticias

Hay un secreto para tener las empanadas ideales y que no se desarmen cuando las comes.

Ni los ingredientes ni la cantidad de cocción: el truco para que las empanadas de carne no se abran en el horno

Hace 11 minutos
Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Hace 19 minutos
Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Hace 30 minutos
En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Hace 39 minutos
El acceso a Cusi Cusi requiere una travesía por caminos de montaña.

Turismo en Argentina: el pueblo mágico con cerros rojizos que es encantador

Hace 44 minutos