IR A
IR A

"El salvador de El Trece": la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales

El conductor atraviesa un gran momento con Buenas Noches Familia, que se convirtió en uno de los ciclos más rendidores del canal y desplazó a La Voz Argentina en varias provincias.

Ignacio Rodríguez
El salvador de El Trece: la idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales
Redes sociales

Guido Kaczka volvió a demostrar por qué es considerado “el salvador de El Trece”. Pese al fracaso de The Balls, la mayoría de los ciclos que llevó adelante en la pantalla del canal lograron remontar el rating en diferentes franjas horarias.

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

En el último intento por levantar las tardes, Adrián Suar decidió mover Los 8 escalones del millón a las 14:45. Sin embargo, Kaczka no pudo continuar al frente por sus compromisos laborales y cedió la conducción a Pampita. El cambio no dio resultado: el programa se mantuvo en el mismo promedio que Viviana con vos, con números entre 2,5 y 3,5 puntos de rating.

Guido Pergolini Barassi

Hoy, el gran acierto de la emisora es Buenas Noches Familia, que se convirtió en el segundo programa más caro de la señal en términos publicitarios. Parte del premio en efectivo se financia con aportes voluntarios del público mediante un alias en pantalla, una modalidad que llamó la atención pero que funciona.

El rating en el interior

Según los últimos datos de Kantar Ibope Media en Mendoza, Córdoba y Rosario, el programa logró consolidarse con muy buenos niveles de audiencia, incluso superando a La Voz Argentina, que quedó fuera del top five de lo más visto en esas plazas (excepto en Mendoza).

Las emisoras provinciales celebraron el rendimiento del ciclo, que recuperó terreno frente a las repetidoras de Telefe, que semanas atrás habían logrado entrar en el ranking gracias al reality musical.

IMG_4015
IMG_4016
IMG_4017

Con los números en alza, Adrián Suar ya trabaja en la estrategia para el verano. La idea es que Guido Kaczka continúe en el mismo horario —con posibles ajustes— para enfrentar la competencia directa de Gran Hermano, el gran tanque de Telefe.

Por ahora, tanto el conductor como el canal disfrutan de una “luna de miel” que se afianza cada día con los ratings consolidados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

últimas noticias

Hay un secreto para tener las empanadas ideales y que no se desarmen cuando las comes.

Ni los ingredientes ni la cantidad de cocción: el truco para que las empanadas de carne no se abran en el horno

Hace 12 minutos
Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Hace 20 minutos
Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Hace 31 minutos
En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Hace 40 minutos
El acceso a Cusi Cusi requiere una travesía por caminos de montaña.

Turismo en Argentina: el pueblo mágico con cerros rojizos que es encantador

Hace 45 minutos