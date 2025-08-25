Está en Netflix, pocos la conocen y es una gran película recargada de misterio Una producción atrapante que combina intriga, humor y un reparto de lujo. Una joya que vuelve a escalar entre lo más visto de la plataforma de streaming.







Para los amantes del género de detectives, al estilo Agatha Cristie, esta película en Netflix es una gran recomendación.

En el catálogo de Netflix conviven estrenos, clásicos y también esas películas que, sin tanto marketing, terminan ganándose un lugar especial en el público. Es el caso de una producción que está recibiendo un nuevo aire de popularidad y que, para sorpresa de muchos, está escalando posiciones en el ranking de las más vistas.

Se trata de Knives Out, que mezcla el suspenso con un humor filoso, casi irónico, que aparece justo en los momentos de mayor tensión. Ese tono particular, junto con un elenco plagado de nombres reconocidos, hace que se convierta en una experiencia distinta dentro del género policial.

Lo más interesante es que no se trata de una novedad reciente, sino de una película que ya había causado impacto en su estreno original y que ahora vuelve a captar la atención de nuevas audiencias. Los giros inesperados y la manera en que se construye la trama son algunos de los motivos por los que muchos espectadores la consideran un clásico moderno.

knives-out-2 Netflix Netflix : sinopsis de Knives Out Knives Out se centra en el caso de Harlan Thrombey, un famoso escritor de novelas policiales que aparece muerto en su enorme mansión justo después de celebrar su cumpleaños número 85. Al principio todo apunta a un suicidio, pero las dudas no tardan en aparecer y la historia se convierte en un enigma de corte detectivesco.

El personaje clave en la investigación es Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, un detective excéntrico y perspicaz que se enfrenta a un rompecabezas cargado de secretos familiares. A medida que avanza la trama, queda claro que cada integrante de la familia tiene motivos ocultos y rencores que podrían haber llevado al crimen.

La tensión se equilibra con toques de humor que desarman la solemnidad típica del género, algo que vuelve la película mucho más digerible para quienes no son fanáticos del policial clásico. Además, cuenta con un reparto estelar en el que brillan Ana de Armas y Chris Evans, quienes aportan tanto frescura como intensidad a la narración y hacen este film que sea una recomendada de Netflix. Tráiler de Knives Out

Reparto de Knives Out
Daniel Craig como Benoit Blanc

Chris Evans como Ransom Drysdale

Ana de Armas como Marta Cabrera

Jamie Lee Curtis como Linda Drysdale

Michael Shannon como Walt Trombley

Don Johnson como Richard Drysdale

Toni Collette como Joni Thrombey

Lakeith Stanfield como Elliott

Christopher Plummer como Harlan Thrombey

Katherine Langford como Meg Trombley

Jaeden Martell como Jacob Thrombey

Riki Lindhome como Donna Thrombey

Edi Patterson como Fran