IR A
IR A

Está en Netflix, pocos la conocen y es una gran película recargada de misterio

Una producción atrapante que combina intriga, humor y un reparto de lujo. Una joya que vuelve a escalar entre lo más visto de la plataforma de streaming.

Para los amantes del género de detectives

Para los amantes del género de detectives, al estilo Agatha Cristie, esta película en Netflix es una gran recomendación.

En el catálogo de Netflix conviven estrenos, clásicos y también esas películas que, sin tanto marketing, terminan ganándose un lugar especial en el público. Es el caso de una producción que está recibiendo un nuevo aire de popularidad y que, para sorpresa de muchos, está escalando posiciones en el ranking de las más vistas.

Una serie brasileña que muestra con crudeza la trata de personas en el Amazonas.
Te puede interesar:

Recién se sumó a Netflix y propone una trama tremenda: un secuestro impactante

Se trata de Knives Out, que mezcla el suspenso con un humor filoso, casi irónico, que aparece justo en los momentos de mayor tensión. Ese tono particular, junto con un elenco plagado de nombres reconocidos, hace que se convierta en una experiencia distinta dentro del género policial.

Lo más interesante es que no se trata de una novedad reciente, sino de una película que ya había causado impacto en su estreno original y que ahora vuelve a captar la atención de nuevas audiencias. Los giros inesperados y la manera en que se construye la trama son algunos de los motivos por los que muchos espectadores la consideran un clásico moderno.

knives-out-2

Netflix : sinopsis de Knives Out

Knives Out se centra en el caso de Harlan Thrombey, un famoso escritor de novelas policiales que aparece muerto en su enorme mansión justo después de celebrar su cumpleaños número 85. Al principio todo apunta a un suicidio, pero las dudas no tardan en aparecer y la historia se convierte en un enigma de corte detectivesco.

El personaje clave en la investigación es Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, un detective excéntrico y perspicaz que se enfrenta a un rompecabezas cargado de secretos familiares. A medida que avanza la trama, queda claro que cada integrante de la familia tiene motivos ocultos y rencores que podrían haber llevado al crimen.

Knives-out-película-netflix

La tensión se equilibra con toques de humor que desarman la solemnidad típica del género, algo que vuelve la película mucho más digerible para quienes no son fanáticos del policial clásico. Además, cuenta con un reparto estelar en el que brillan Ana de Armas y Chris Evans, quienes aportan tanto frescura como intensidad a la narración y hacen este film que sea una recomendada de Netflix.

Tráiler de Knives Out

Embed

Reparto de Knives Out

  • Daniel Craig como Benoit Blanc
  • Chris Evans como Ransom Drysdale
  • Ana de Armas como Marta Cabrera
  • Jamie Lee Curtis como Linda Drysdale
  • Michael Shannon como Walt Trombley
  • Don Johnson como Richard Drysdale
  • Toni Collette como Joni Thrombey
  • Lakeith Stanfield como Elliott
  • Christopher Plummer como Harlan Thrombey
  • Katherine Langford como Meg Trombley
  • Jaeden Martell como Jacob Thrombey
  • Riki Lindhome como Donna Thrombey
  • Edi Patterson como Fran
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dune. parte 2, ya se encuentra disponible en Netflix y es furor.
play

Este famoso libro tiene dos películas que fueron furor en los cines y Netflix estrenó su segunda parte: de cuál se trata

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

Esta serie impacta con sus actuaciones.
play

Tiene 5 capítulos, está en Netflix y tiene una trama durísima

Mornadi y Jiménez en el casting fallido para la plataforma.

"En el barro": se viralizaron las imágenes de las actrices que no fueron seleccionadas para la serie

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

últimas noticias

Si se busca un lugar con poca gente y mucha paz para descansar, este pueblo en Córdoba es el ideal.

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene una laguna, río y un monasterio benedictino

Hace 5 minutos
Hay un secreto para tener las empanadas ideales y que no se desarmen cuando las comes.

Ni los ingredientes ni la cantidad de cocción: el truco para que las empanadas de carne no se abran en el horno

Hace 16 minutos
Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Hace 24 minutos
Las lluvias llegarían al AMBA en el cierre del mes de agosto.

Se espera una semana primaveral en el AMBA, pero hay alertas por tormentas: cuándo vuelven las lluvias

Hace 35 minutos
En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

En pleno escándalo por coimas, Milei reaparece en público para encabezar un acto de campaña en Junín

Hace 44 minutos