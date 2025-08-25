Septiembre 2025 comenzará con un feriado y será fin de semana largo: cuál es el motivo De esta manera, el mes se iniciará con un marco especial que combina descanso, actividades culturales y oportunidades para el turismo. Por







El próximo mes hay varios Feriados en diversos lugares del país

El noveno mes del año iniciará con un feriado que permitirá extender el descanso y disfrutar de un nuevo fin de semana largo en la Argentina. Como cada año, estos Feriados despiertan el interés de quienes buscan organizar actividades, escapadas o simplemente aprovechar para relajarse.

Así, el calendario de septiembre traerá un comienzo especial para quienes esperan un respiro en la rutina. El motivo de este día no laborable responde a una conmemoración establecida por ley, que forma parte de los Feriados locales previstos en el calendario.

Por qué será feriado el 1 de septiembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo -calendario importante feriados Septiembre no suele incluir fines de semana largos en el calendario nacional, pero en una localidad bonaerense habrá una excepción.

El lunes 1° será feriado en Hilario Ascasubi, partido de Villarino, con motivo de su aniversario. De esta manera, los habitantes del lugar tendrán la posibilidad de extender su descanso y disfrutar de un fin de semana diferente.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre