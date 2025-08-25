25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Septiembre 2025 comenzará con un feriado y será fin de semana largo: cuál es el motivo

De esta manera, el mes se iniciará con un marco especial que combina descanso, actividades culturales y oportunidades para el turismo.

Por
El próximo mes hay varios Feriados en diversos lugares del país

El próximo mes hay varios Feriados en diversos lugares del país

El noveno mes del año iniciará con un feriado que permitirá extender el descanso y disfrutar de un nuevo fin de semana largo en la Argentina. Como cada año, estos Feriados despiertan el interés de quienes buscan organizar actividades, escapadas o simplemente aprovechar para relajarse.

Los Feriados a nivel nacional que quedan en el año
Te puede interesar:

El próximo feriado nacional llega en casi dos meses pero con una curiosidad: cuál es

Así, el calendario de septiembre traerá un comienzo especial para quienes esperan un respiro en la rutina. El motivo de este día no laborable responde a una conmemoración establecida por ley, que forma parte de los Feriados locales previstos en el calendario.

Por qué será feriado el 1 de septiembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

-calendario importante feriados

Septiembre no suele incluir fines de semana largos en el calendario nacional, pero en una localidad bonaerense habrá una excepción.

El lunes 1° será feriado en Hilario Ascasubi, partido de Villarino, con motivo de su aniversario. De esta manera, los habitantes del lugar tendrán la posibilidad de extender su descanso y disfrutar de un fin de semana diferente.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Feriados que tocan el mes próximo

Confirmado: este es el feriado extra que habrá en septiembre 2025

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Conocé los Feriados que todavía quedan en el mes

Confirman que habrá un fin de semana largo más en agosto 2025: cuándo es

Conocé los Feriados que restan en el año

Cuáles son los feriados nacionales que quedan hasta el final del 2025

En 2025 queda varios feriados para todo el país

Cuándo será el próximo feriado nacional después de agosto 2025 en Argentina

Los Feriados que figuran en las últimas semanas de agosto

Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto en 2025: ¿es fin de semana largo?

Rating Cero

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

últimas noticias

El escándalo por coimas también impacta en los mercados.

Cimbronazo en los mercados por el escándalo de las coimas: caen acciones y bonos

Hace 17 minutos
Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Hace 54 minutos
Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

Hace 57 minutos
El Gobierno detalló los requisitos para acceder al subsidio SUR.

Hasta $10 mil millones en subsidios por inundaciones: el Gobierno informó cuáles son los requisitos para acceder

Hace 1 hora
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) prepara una nueva canasta para medir la inflación.

Marco Lavagna adelantó cuáles serán los cambios para medir la inflación: cuándo se implementarán

Hace 1 hora