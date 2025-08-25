Septiembre 2025 comenzará con un feriado y será fin de semana largo: cuál es el motivo

El noveno mes del año iniciará con un feriado que permitirá extender el descanso y disfrutar de un nuevo fin de semana largo en la Argentina. Como cada año, estos Feriados despiertan el interés de quienes buscan organizar actividades, escapadas o simplemente aprovechar para relajarse.
Así, el calendario de septiembre traerá un comienzo especial para quienes esperan un respiro en la rutina. El motivo de este día no laborable responde a una conmemoración establecida por ley, que forma parte de los Feriados locales previstos en el calendario.
Por qué será feriado el 1 de septiembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo
-calendario importante feriados
Septiembre no suele incluir fines de semana largos en el calendario nacional, pero en una localidad bonaerense habrá una excepción.
El lunes 1° será feriado en Hilario Ascasubi, partido de Villarino, con motivo de su aniversario. De esta manera, los habitantes del lugar tendrán la posibilidad de extender su descanso y disfrutar de un fin de semana diferente.