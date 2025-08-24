Yamil Menem apuntó contra sus primos por la causa de corrupción: "Si Karina está involucrada, Lule y Martín también" El funcionario riojano señaló a Lule y Martín Menem como parte de presuntas maniobras irregulares vinculadas a Karina Milei y los audios de Diego Spagnuolo. Por







Yamil Menem, titular de la Agencia de Espacios Públicos de La Rioja y primo de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, se pronunció contra sus familiares en el por la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia se centra en audios difundidos que vinculan a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, con presuntos pedidos de coimas y maniobras irregulares en la gestión de Karina Milei y su entorno, incluidos los Menem.

“No me sorprende que estén denunciados. No es la primera vez. Son una seguidilla de hechos de corrupción los que involucran tanto a Lule como a Martín”, afirmó Yamil Menem en Sin lugar para los débiles por C5N. “Que sean numerosas las denuncias en las que están involucrados con diferentes funcionarios ya no sorprende”.

El funcionario riojano aclaró que mantiene una relación distante con sus primos y con la política que llevan. “No tengo relación con ellos. Menos ahora con la cuestión política, donde la ideología que llevan es contraria a la que tenemos en La Rioja con el gobernador Ricardo Quintela, que es uno de los primeros que se ha plantado contra el Presidente”.

Sobre los audios de Spagnuolo, Menem aseguró que son auténticos: “Los audios son verídicos, no hay inteligencia artificial ni operaciones preelectorales como muchos dicen. ¿Si no, por qué renunció Diego Spagnuolo?”

Acto seguido, el primo de los Menem remarcó la necesidad de que la justicia determine la gravedad de las denuncias: “Los argentinos y los riojanos que la están pasando muy mal merecen explicaciones del hecho que salpican al apellido y a la provincia, que se ve empañada por estos hechos lamentables que no nos merecemos”.