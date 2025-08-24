24 de agosto de 2025 Inicio
Yamil Menem apuntó contra sus primos por la causa de corrupción: "Si Karina está involucrada, Lule y Martín también"

El funcionario riojano señaló a Lule y Martín Menem como parte de presuntas maniobras irregulares vinculadas a Karina Milei y los audios de Diego Spagnuolo.

Yamil Menem, titular de la Agencia de Espacios Públicos de La Rioja y primo de Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, se pronunció contra sus familiares en el por la causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia se centra en audios difundidos que vinculan a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, con presuntos pedidos de coimas y maniobras irregulares en la gestión de Karina Milei y su entorno, incluidos los Menem.

Corrupción en ANDIS: la Justicia tomará indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"

“No me sorprende que estén denunciados. No es la primera vez. Son una seguidilla de hechos de corrupción los que involucran tanto a Lule como a Martín”, afirmó Yamil Menem en Sin lugar para los débiles por C5N. “Que sean numerosas las denuncias en las que están involucrados con diferentes funcionarios ya no sorprende”.

El funcionario riojano aclaró que mantiene una relación distante con sus primos y con la política que llevan. “No tengo relación con ellos. Menos ahora con la cuestión política, donde la ideología que llevan es contraria a la que tenemos en La Rioja con el gobernador Ricardo Quintela, que es uno de los primeros que se ha plantado contra el Presidente”.

Sobre los audios de Spagnuolo, Menem aseguró que son auténticos: “Los audios son verídicos, no hay inteligencia artificial ni operaciones preelectorales como muchos dicen. ¿Si no, por qué renunció Diego Spagnuolo?”

Acto seguido, el primo de los Menem remarcó la necesidad de que la justicia determine la gravedad de las denuncias: “Los argentinos y los riojanos que la están pasando muy mal merecen explicaciones del hecho que salpican al apellido y a la provincia, que se ve empañada por estos hechos lamentables que no nos merecemos”.

Yamil Menem también cuestionó la relación de sus primos con La Rioja: “Lule y Martín no han vivido nunca en La Rioja. Cuando Carlos Menem era presidente se fueron a vivir a la Ciudad de Buenos Aires. Volvieron a aparecer en escena de la mano de Milei. Martín viene a la provincia a hacer reuniones a escondidas. Con Lule he cortado el diálogo hace muchos años”.

Finalmente, advirtió sobre la posibilidad de nuevas implicancias en la estructura de coimas: “Son capaces de participar de una estructura de coimas. No es la primera vez que los denuncian. Lule es el ingeniero político de Karina. Si está Karina involucrada, como escuchamos en los audios de Spagnuolo, seguramente los Menem también lo estén”.

