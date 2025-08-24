24 de agosto de 2025 Inicio
Lourdes Arrieta prendió el ventilador y denunció otros posibles casos de corrupción en el Gobierno: "Milei está manchado"

“La investidura del Presidente ha sido manchada por distintos casos de corrupción que señalan a la hermana", expresó la exdiputada de La Libertad Avanza.

Lourdes Arrieta prendió el ventilador y denunció otros posibles casos de corrupción en el Gobierno: "Milei está manchado"

La exdiputada de La Libertad Avanza y actual legisladora del nuevo bloque Coherencia, Lourdes Arrieta, denunció posibles nuevos hechos de corrupción dentro del gobierno de Javier Milei. Sus acusaciones se suman al escándalo de los audios del ANDIS, la criptoestafa Libra y las muertes por fentanilo contaminado.

De Vincentis está sospechado de haber ayudado a escapar a Jonathan Simón Kovalivker.
Te puede interesar:

Corrupción en ANDIS: la Justicia tomará indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"

“La investidura del Presidente ha sido manchada por distintos casos de corrupción que señalan a la hermana”, expresó la diputada mendocina en diálogo con Desafío 2025 por C5N.

En declaraciones a Radio 10, Arrieta había afirmado que a Karina Milei “le ganó la ambición por el dinero” y que por eso está involucrada en distintas causas. Además, denunció otros posibles casos de corrupción, entre ellos un eventual cobro del Presidente por la inauguración de una iglesia evangélica en Chaco, así como irregularidades en PAMI, ANSES y la Aduana.

“En su visita a la iglesia de Chaco, una de las provincias más pobres, donde se practica la teoría de la prosperidad en la que te dicen que tenés que dar lo poquito que tenés para los pastores, no me extrañaría que el Presidente no haya ido gratis”, señaló en referencia a la inauguración de la iglesia evangélica Portal del Cielo, que Milei encabezó en julio.

“Conozco cómo se manejan. Es una alerta que hay que tener en cuenta. Milei tuvo distintas reuniones con ciertos pastores del evento”, agregó Arrieta. “Del Gobierno ya no me sorprende nada. Veníamos con un discurso distinto y terminaron tomando cierta costumbre de la casta que ha destruido a nuestro país”.

La legisladora, que hace más de un año rompió con el bloque oficialista, aseguró que todo lo que ocurre en la gestión pasa por la Secretaría de la Presidencia, donde actúan Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, y advirtió sobre un “modus operandi de pedir retornos”.

“Yo vengo denunciando en la Cámara de Diputados los retornos de PAMI y ANSES. En Mendoza se presentaron denuncias contra el director de PAMI provincial, quien también es el referente de La Libertad Avanza en la provincia, por negocios. También se ha denunciado que la hermana del presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Facundo Correa Llano, era la encargada de recibir rezagos de Aduana y en vez de donarlos los terminaron vendiendo”, sostuvo.

Finalmente, Arrieta afirmó que gran parte de la militancia libertaria se siente defraudada por la gestión. “Los Menem fueron muy malos pagadores a todos los que pusimos la cara, ilusiones, confianza y esperanza para ser un factor de cambio y hacer algo distinto”.

