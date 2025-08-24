Corrupción en ANDIS: la Justicia tomará indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por "obstrucción a la justicia"

Ariel De Vincentis es investigado tras ser acusado de ayudar a escapar a uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina.

La Justicia citó a indagatoria a Ariel De Vincentis , jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por el presunto delito de “obstrucción a la justicia” en el marco de la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) . La medida, confirmada por fuentes judiciales a C5N , fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello , tras un pedido del fiscal Franco Picardi.

De Vincentis está sospechado de haber ayudado a escapar a Jonathan Simón Kovalivker , uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, quien aún no fue localizado por la Justicia. La indagatoria se realizará este lunes, como parte del avance del expediente que investiga los audios difundidos del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo , en los que denunciaba maniobras irregulares y recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos.

En paralelo, la investigación analiza celulares, documentación y dinero secuestrados durante los allanamientos a más de diez domicilios , entre ellos las propiedades de los Kovalivker y el exfuncionario de ANDIS. Entre los hallazgos se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, además de pasaportes y dispositivos electrónicos de alta seguridad que aún requieren desbloqueo para el peritaje.

Los investigadores también revisarán la documentación incautada en la sede de ANDIS y en los domicilios particulares para determinar posibles acuerdos entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina. Entre los sospechosos están Emmanuel Kovalivker , accionista minoritario de la empresa, y Daniel Garbellini , exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, quien cooperó entregando la clave de su celular.

La causa todavía no tiene carátula definitiva ni se formularon cargos específicos, aunque se analiza la posible participación de funcionarios y allegados al Gobierno en la presunta exigencia de sobornos a proveedores de medicamentos. En los audios de Spagnuolo se escuchan referencias a la modificación de porcentajes de pago a los proveedores, maniobra que podría haber sido facilitada por Eduardo “Lule” Menem.

La indagatoria a De Vincentis marca un avance concreto en la investigación, al centrarse en quienes podrían haber impedido el accionar de la Justicia y entorpecido los allanamientos, mientras se busca dar con Jonathan Kovalivker y definir la situación procesal de todos los involucrados.

Lo que se sabe de la causa de corrupción en ANDIS

La causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se centra en denuncias de presuntas maniobras ilegales para la recaudación de fondos en la compra y venta de medicamentos y servicios asociados al organismo. La investigación comenzó tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la entidad, en los que se mencionan supuestos pedidos de coimas y la participación de funcionarios y allegados al Gobierno, incluida Karina Milei.

En los registros de Spagnuolo se escucha cómo se coordinaban supuestos pagos y ajustes en los porcentajes que debían aportar proveedores de medicamentos, prácticas que podrían haber beneficiado a ciertos empresarios vinculados a la administración pública. Los audios sirvieron como punto de partida para que la Justicia ordenara allanamientos, secuestro de documentación, celulares y dinero en efectivo, con el objetivo de recabar pruebas sobre las operaciones denunciadas.

La investigación abarca tanto a los responsables del ANDIS como a empresarios involucrados, con citaciones a indagatoria previstas para varios de los sospechosos. La Justicia aún analiza los elementos secuestrados para determinar la existencia de delitos concretos, la participación de los acusados y la eventual formulación de cargos, mientras intenta reconstruir el entramado de posibles irregularidades que afectaron a la administración de recursos públicos destinados a personas con discapacidad.