Confirmado: Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

La rosarina está festejando sus 25 años y el jugador de Barcelona oficializó la relación con una foto juntos y el emoji de un corazón.

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Este 25 de agosto, Nicki Nicole está cumpliendo 25 años y no es un día más, sino que también fue el elegido para oficializar su relación con el futbolista Lamine Yamal tras varias semanas de rumores.

Nuestro país tiene una larga tradición en este género musical.
Es que el juvenil del Barcelona le expresó un tierno posteo en redes sociales, algo que ella redistribuyó con emojis. ¿Qué hizo? El delantero de 18 años subió en sus historias de Instagram una foto de ambos abrazados delante de una torta blanca y rodeados de un ramo de rosas y globos de corazones, todo en temáticas de color rojo y rosas.

A ello le sumó dos emoticones: una torta y dos corazones juntos. Sin ocultar su relación, la rosarina replicó la dedicatoria y lo reposteó agregándole cinco corazones envueltos en llamas. Sin dudas, más enamorados que nunca.

Lamine Yamal Nicki Nicole

Según varios portales españoles, la pareja se habría conocido en la fiesta número 18, el pasado 13 de julio, de la promesa del fútbol y desde entonces, serían inseparables. Además, en el último, ambos ya habían dejado varias pistas en sus redes sociales dando a entender que estaban juntos, pero faltaba la foto oficial para confirmar del todo el romance.

Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

Sin confirmación oficial, desde hace semanas aumentan los rumores de un posible romance entre la cantante argentina, Nicki Nicole, y el jugador del Barcelona, Lamine Yamal. Es que, en las últimas horas, la parejita del momento fue vista paseando juntos por las calles de Mónaco. ¿Solo amistad o romance?

El inicio de la vinculación de ambos se dio hace unos días cuando la rosarina estuvo presente en el partido de la goleada del conjunto culé por 5 a 0 ante Como junto a la familia de español.

Ambos se mostraron disfrutando unos días de descanso, pero pese a que no publicaron fotos juntos, varios usuarios de redes lograron captar las coincidencias en el paisaje del lugar donde se encuentran ambos.

Ahora, llegó ¿la confirmación? Se volvieron virales imágenes donde la cantante y el juvenil de 18 años se los ve paseando por las calles de Mónaco, acompañados de amigos y seguridad privada de la estrella de España.

