Este monotributo de ARCA tiene vigente la recategorización hasta fines de agosto 2025: por qué sucede esto

Esto permite actualizar la condición dentro del sistema y mantener en orden las obligaciones tributarias.

El calendario fiscal de agosto trae una fecha clave para los contribuyentes que forman parte del régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ). En esta oportunidad, el organismo recordó que la recategorización continúa vigente hasta fines del mes , un proceso que genera expectativa e inquietud entre monotributistas de distintos rubros.

La instancia de recategorización es un momento habitual dentro de la normativa, ya que implica revisar la situación de cada contribuyente en función de parámetros como ingresos, actividad y otras variables. Así, agosto se convierte en un mes decisivo para regularizar la situación fiscal y evitar inconvenientes futuros.

El Régimen Simplificado de Ingresos Brutos es un esquema pensado para facilitar el cumplimiento fiscal de los pequeños contribuyentes en la Ciudad de Buenos Aires . A diferencia de lo que ocurre en muchas provincias, la ciudad no adhiere al Monotributo unificado, por lo que los vencimientos no se integran con los de AFIP.

Al igual que el Monotributo nacional, este régimen concentra el pago en una cuota fija (en este caso bimestral) y reemplaza la obligación de presentar declaraciones juradas mensuales. La categoría de cada contribuyente se determina según parámetros como los ingresos brutos percibidos, la superficie destinada a la actividad y el consumo de energía eléctrica.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que los contribuyentes del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (RSIB) tienen tiempo hasta el 31 de agosto para efectuar la recategorización correspondiente al semestre.

Cómo se hace la recategorización y quiénes deben hacerlo en CABA

La recategorización se realiza de manera totalmente online desde el sitio web de la AGIP. Para acceder, es necesario ingresar con CUIT y Clave Ciudad. Dentro del servicio de Ingresos Brutos, se debe elegir la opción destinada al Régimen Simplificado y cargar la información actualizada.

Al finalizar, el sistema indica la nueva categoría asignada junto con el monto de la cuota bimestral que corresponderá abonar.

La recategorización es un procedimiento que deben realizar los contribuyentes del Régimen Simplificado que hayan tenido variaciones en sus parámetros entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025.

Esto alcanza a quienes modificaron su nivel de facturación, el tamaño de su local o el consumo eléctrico, lo que puede implicar un cambio de categoría. En cambio, quedan exceptuados de esta obligación quienes continúan dentro de la misma categoría o llevan menos de un semestre completo inscriptos en el régimen.