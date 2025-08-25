La impresionante transformación de Florencia Peña: un cambio de look tremendo La actriz sorprendió con una imagen renovada que impactó a todos los seguidores de la red social.







Florencia Peña sorprendió a sus seguidores al mostrar un cambio de look radical: dejó atrás el cabello oscuro y optó por un tono caoba con extensiones que aportaron mayor volumen y movimiento.

Florencia Peña volvió a dejar en claro que la transformación es una de sus marcas registradas. La intérprete, que meses atrás protagonizó la versión teatral de Pretty Woman, se despidió de la cabellera oscura que había acompañado sus últimos proyectos para dar paso a una melena más larga y voluminosa, teñida en un tono caoba que resalta sus rasgos.

El nuevo color rojizo marcó una ruptura con el castaño anterior y potenció la expresividad de su mirada, tal como se apreció en las imágenes que compartió en sus redes sociales. En esas publicaciones, la actriz lució ondas sueltas y acompañó las fotos con la frase: “Me gusta andar de pelo suelto”. El cambio no solo incluyó el tinte, sino también extensiones que aportaron movimiento y dinamismo.

Este viraje estilístico no resulta extraño en su trayectoria. Flor Peña transitó desde rubios platinados hasta cortes más sobrios, siempre como una forma de explorar distintas facetas artísticas y personales. El caoba se sumó así a la lista de looks que la consolidan como una figura que no teme a la reinvención.

FLOR PEÑA CAMBIO DE LOOK La actriz explicó que en su experiencia profesional proyectos muy destacados tuvieron escasa convocatoria, mientras que otros menos relevantes lograron gran repercusión, subrayando que el debate en torno al cine nacional se politizó. @flor_de_p Qué dijo Flor Peña sobre Homo Argentum En paralelo al revuelo por su cambio de imagen, Florencia Peña también se refirió a la polémica generada por la película Homo Argentum. Sus declaraciones surgieron luego de que Guillermo Francella, protagonista del filme, cuestionara el apoyo estatal a producciones con baja convocatoria en salas.

La actriz expresó su desacuerdo con medir el arte únicamente en términos de taquilla. En una entrevista con Intrusos, remarcó que el valor cultural de una obra no se reduce a la cantidad de espectadores. “No estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo, el arte nunca puede estar supeditado a un resultado”, sostuvo.

Peña defendió la importancia de la inversión pública en la industria audiovisual, señalando que la cultura de un pueblo es esencial y que en países desarrollados la presencia del Estado es una condición fundamental. También advirtió que la discusión se politizó: “Fue una ensalada rusa donde se mezclaron todos los temas”. Florencia Peña respaldó a Guillermo Francella Durante una entrevista en Intrusos, Flor Peña se refirió a la controversia por la película Homo Argentum y rechazó medir el valor del arte en función de la taquilla, defendiendo la importancia del apoyo estatal a la cultura. Con ejemplos de su propia experiencia, recordó que grandes proyectos a veces convocan a pocas personas y, en cambio, otras propuestas menores logran llenar las salas. Al mismo tiempo, diferenció lo personal de lo ideológico al remarcar su afecto por Francella: “Lo adoro y le tengo un gran cariño. Bienvenido el debate, pero no tiene que ver con nuestra forma de pensar”.