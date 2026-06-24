El PRO marca distancia de Manuel Adorni en Diputados y el Senado

El bloque de Cristian Ritondo se negó a dar quórum en la sesión opositora del martes, pero un día después acompañó el avance del expediente en comisión. En el Senado, el jefe del bloque PRO, Martín Goerling, presentó un proyecto de interpelación que contempla la posibilidad de avanzar hacia una la remoción del jefe de Gabinete.

El PRO enfrenta el dilema de cómo tomar distancia del tema Adorni y posicionarse a la vez.

Mientras la oposición insiste en avanzar contra Manuel Adorni en el Congreso, el PRO comenzó a exhibir una posición cada vez más incómoda respecto del jefe de Gabinete. El bloque que conduce Cristian Ritondo se negó a dar quorum este martes para la sesión impulsada por Unión por la Patria y otros espacios opositores, pero este miércoles acompañó el intento de emplazamiento para fijar fecha de dictamen en comisión.

El PRO aseguró que acompañará el pedido de remoción de Adorni en el Senado

La secuencia dejó expuesta una tensión que atraviesa al macrismo desde hace semanas: cómo tomar distancia de un funcionario cada vez más cuestionado sin afectar la relación política que mantiene con el Gobierno de Javier Milei.

La discusión quedó planteada este miércoles en la Cámara de Diputados. El PRO no bajó al recinto este martes para facilitar el quórum de una sesión impulsada por la oposición con el objetivo de tratar distintos proyectos vinculados a Adorni. Sin embargo, una vez fracasada la convocatoria, acompañó un apartamiento de reglamento promovido por Maximiliano Ferraro para emplazar a las comisiones y fijar fecha para el dictamen el próximo 30 de junio.

La decisión puede ser interpretada como una maniobra de equilibrio: el PRO intenta evitar el costo político de aparecer como un respaldo automático del jefe de Gabinete , pero sin romper efectivamente con el oficialismo. Sin embargo, en el macrismo argumentan que la oposición carecía de los votos necesarios para avanzar y que la sesión tenía más objetivos políticos que posibilidades concretas de prosperar.

Los números alimentan esa posición . La votación posterior reunió 122 votos afirmativos, 108 negativos y 26 ausencias, lejos de los dos tercios que, según Ritondo, se requerían para habilitar el tratamiento del martes.

"Queda demostrado que no era nuestra ausencia la que impedía avanzar. Lo que se necesitan son dos tercios y la oposición no los tenía", sostuvo Ritondo durante el debate.

El jefe del bloque también defendió la decisión de no dar quórum al señalar que el oficialismo ya había convocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutir el tema la semana próxima. "Hay que tratarlo institucionalmente y terminar con los shows", afirmó.

La réplica llegó desde Unión por la Patria. "Nadie te pide tanto, Cristian", le respondió Germán Martínez durante la discusión en el recinto.

Germán Martínez en la Cámara de Diputados. Archivo.

Independientemente de la votación que esta tarde no prosperó, el comportamiento del PRO dejó señales difíciles de ignorar. Uno de los votos afirmativos para avanzar con el emplazamiento fue el de Emmanuel Bianchetti, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En caso de que prospere un dictamen para interpelar a Adorni, su firma podría resultar determinante.

El PRO escala la presión sobre Adorni en el Senado

La situación tiene además un correlato en el Senado. Allí, el jefe del bloque, Martín Goerling, sorprendió al manifestar públicamente su apoyo a una eventual interpelación y presentó un proyecto que contempla incluso la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura o remoción del jefe de Gabinete.

El senador misionero fue incluso más allá. Este jueves aseguró que espera reunir los dos tercios necesarios para aprobar la interpelación a Adorni y, en caso de no conseguirlos, confió en que la iniciativa avance por la vía de las comisiones para regresar posteriormente al recinto.

Este jueves habrá una nueva sesión en el Senado y el comportamiento del PRO volverá a quedar bajo la lupa. ¿Se trata apenas de gestos para reducir costos políticos o del comienzo de un distanciamiento más profundo respecto de Adorni? Por ahora, el macrismo intenta caminar por una cornisa: diferenciarse del jefe de Gabinete sin alterar su relación con el Gobierno.