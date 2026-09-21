El Gobierno prepara "el operativo de seguridad más grande de la historia" para recibir al Papa en Argentina

La ministra de Seguridad Nacional detalló el dispositivo que se desplegará durante la visita de León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre. Involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, tres aeropuertos y cuatro eventos masivos.

Monteoliva aseguró que el operativo de seguridad por la visita del Papa será el más grande de la historia

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , aseguró este lunes que el dispositivo de seguridad preparado para la visita del papa León XIV a la Argentina será "el más grande de nuestra historia" y explicó que el operativo involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Monteoliva detalló que el despliegue abarcará tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y otros 11 eventos cerrados. Además, informó que se conformará un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida y estimó un aforo global de aproximadamente siete millones de personas.

"Hemos avanzado en los comandos unificados que están activos desde el día 8 de septiembre. Tres comandos unificados: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba", explicó la funcionaria.

La ministra también destacó que las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires firmaron durante el Consejo de Seguridad Nacional realizado el viernes y sábado en San Juan el denominado compromiso "León XIV", mediante el cual expresaron su voluntad de colaborar y coordinar con el Gobierno nacional durante la visita.

La funcionaria definió el viaje como "apostólico" y, al mismo tiempo, como una visita de Estado. "Es una bendición para todos los argentinos. Así queremos vivirlo" , afirmó, y señaló que desde el Ministerio de Seguridad Nacional se trabaja diariamente junto con las jurisdicciones involucradas para garantizar el desarrollo de las actividades.

Monteoliva no brindó detalles sobre la cantidad de efectivos de las distintas fuerzas nacionales, provinciales y porteñas que serán destinados al operativo ni informó cuál será el costo que tendrá el despliegue de seguridad.

La agenda de León XIV en Argentina

El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Luego de la recepción oficial en Aeroparque, visitará el Monumento al General San Martín, será recibido en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Por la tarde participará de un encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Luego se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales y una cena con los obispos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche, ya en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, antes de abandonar el país, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú.