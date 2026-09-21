21 de septiembre de 2026 Inicio
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De cara a 2027, Axel Kicillof advirtió que "la reconstrucción de una alternativa tiene que ser amplia"

El gobernador bonaerense aclaró que "la candidatura es un resultado, no un punto de partida. Estamos para escuchar y articular".

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Kicillof aclaróque la candidatura es un resultado

Kicillof aclaró que "la candidatura es un resultado, no un punto de partida”.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró de cara a las elecciones presidenciales de 2027 que "la reconstrucción de una alternativa tiene que ser amplia" y detalló que hay que convocar a distintos sectores porque "se viene una decepción muy grande, incluso de los que votaron a Milei".

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"Venimos de una experiencia que no fue buena a nivel electoral en 2023, cuando perdimos en muchas provincias", recordó. Por eso "hay que construir con sectores que se tienen que entusiasmar de nuevo. hay que estar dispuesto y preparado para lo que se viene y construyéndolo con toda la amplitud que se necesita".

En declaraciones a Radio 10, ratificó que la frase "cuenten conmigo" expresada en el acto del sábado pasado durante el primer Plenario Federal del MDF en la UTN de Villa Domínico, estaba dirigida a 2027 pero, en ese sentido, aclaró que "la candidatura es un resultado, no un punto de partida. Estamos para escuchar y articular".

El mandatario bonaerense anticipó que "se viene una decepción muy grande, incluso de los que votaron a Milei y ahora se encuentran con toda esta crueldad, esta violencia, este alineamiento internacional y el peligro de perder la soberanía".

Respecto a la coyuntura internacional, sostuvo que "en este momento hay cosas que seguro no hay que hacer y son las que Milei está haciendo, como destruir la ciencia y la universidad porque todos ven oportunidades en la reconfiguración productiva, entonces no desfinancian, la educación ni la industria, sino todo lo contrario".

En contrapartida, "los países del mundo, incluso Estados Unidos, están viendo que partes del proceso industrial llevan a su territorio, porque es soberanía. Milei está destruyendo la industria".

"No podes alinear tu interés nacional a una dependencia automática de designios extranjeros, es absurdo, demencial. Las relaciones carnales siempre lo hubieran sido, pero ahora más. Son oportunidades que vamos perdiendo en este momento de disputa internacional", agregó.

Por último, Kicillof criticó que el Gobierno "desfinancia la salud, a los jubilados, a las personas con discapacidad, y después le echa la culpa a las víctimas. Si te quedas sin laburo, si no te alcanza la plata o te endeudaste, es culpa tuya".

"Cuenten conmigo"

El sábado pasado, Kicillof cerró el Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con un llamado a construir una alternativa nacional de cara a 2027. Ante más de 30 mil personas en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa Domínico, convocó a ampliar el espacio político, cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y aseguró: "Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa".

"Gracias por estar acá. Qué impresionante lo que se ve desde acá. Gracias por venir a este encuentro. Gracias por venir de todas las provincias de la Argentina, de todos los rincones del país a participar, a debatir, a reflexionar, a pensar en el futuro y, más que eso, hoy lo empezamos a construir, compañeros y compañeras", fueron las primeras palabras expresadas por el gobernador bonaerense ante más de 30 mil personas.

Kicillof en&nbsp;el Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro.

Kicillof en el Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro.

"Quiero decir para que se entienda bien: después de tanta sospecha, era más simple. Las nuevas canciones se componen colectivamente y se componen de abajo para arriba, compañeros. Por eso, gracias por no bajar los brazos, por participar con esa fuerza, por no resignarse al 'sálvese quien pueda'", agregó.

Entre sus críticas a la administración nacional, el gobernador bonaerense denunció que "Milei le robó a la provincia de Buenos Aires, a sus jubilados, docentes y trabajadores, al transporte; y si sumamos lo que le sacó a todas las provincias, da lo mismo que ese superávit trucho que dice que tiene".

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