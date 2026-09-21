Tras los cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos, renunció la funcionaria que supervisaba la residencia presidencial

Tras los cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos y el traspaso de las funciones a la Casa Militar, se oficializó este lunes la salida de María Belén Agudiez , quien renunció al cargo de subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Entre otras tareas, Agudiez supervisaba cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las residencias presidenciales y coordinaba aspectos de los traslados terrestres y aéreos del Presidente y otros funcionarios , además de cuestiones vinculadas con la flota presidencial.

Agudiez ocupaba el cargo desde enero de 2024 y su salida se conoce pocos días después de que el Gobierno despidiera a un grupo de empleados de la Quinta de Olivos y avanzara con el traspaso de la residencia a la Casa Militar. Entre los desplazados estaba Osvaldo Javier Sosa, intendente de la residencia, a quien distintos medios señalan como familiar de la funcionaria saliente.

La oficialización se realizó a través del Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La funcionaria tenía una trayectoria previa dentro del espacio libertario y en 2021 había integrado la lista de Avanza Libertad encabezada por José Luis Espert como candidata a diputada nacional, aunque no ingresó al Congreso.

Desde el Gobierno habían explicado que el cambio en Olivos respondía a la decisión de otorgar a la Casa Militar nuevas atribuciones sobre la residencia y a la necesidad de reducir la estructura y el personal civil asignado al lugar. También señalaron que la nueva conducción tendría facultades para conformar su propio equipo.

Desde ahora, la Casa Militar se hará cargo por completo de la seguridad de la Quinta de Olivos y de cualquier residencia donde se aloje el Presidente de la Nación o su familia. La medida busca reforzar la custodia del mandatario y, al mismo tiempo, agilizar las gestiones administrativas de la residencia. Basada en las atribuciones de la Ley de Defensa Nacional, la Casa Militar mantendrá la custodia no solo en Olivos, sino también en la Casa Rosada y en cualquier punto del país o del exterior donde se encuentre el jefe de Estado.