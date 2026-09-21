21 de septiembre de 2026 Inicio
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Tras los recortes en el Presupuesto 2027, renunció el secretario nacional de Discapacidad

Alejandro Vilches dejó su cargo luego de que el Gobierno presentara el proyecto que fija las pautas económicas del próximo año, el cual contempla un ajuste en el sector. Había asumido en enero.

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Alejandro Vilches renunció como secretario nacional de Discapacidad.

Alejandro Vilches renunció como secretario nacional de Discapacidad.

El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció a su cargo luego de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, el cual contempla un nuevo ajuste en el sector después de los anteriores recortes. De esta manera, la administración libertaria deberá designar a su reemplazante.

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En una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, Vilches explicó que su alejamiento del cargo se produjo por "razones estrictamente personales". El exfuncionario había asumido el cargo en enero a través del decreto 83/2026, firmado en aquel entonces por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En tanto, previamente, el ahora ex secretario nacional de Discapacidad había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en agosto de 2025 tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por las presuntas coimas. Durante esa etapa, debió realizar una auditoría profunda del área para garantizar que los beneficios se otorguen a los destinatarios correspondientes.

La carta de renuncia de Alejandro Vilches.

La carta de renuncia de Alejandro Vilches.

La renuncia ocurrió en medio del debate por el ajuste del Gobierno al sector en el Presupuesto 2027, debido a que el proyecto propone, entre otras modificaciones, eliminar la actualización automática de los aranceles que reciben los prestadores y terminar con los valores universales del nomenclador, de modo que cada organismo o entidad obligada pueda determinar sus propios valores.

También fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en el 70% del haber mínimo y establece nuevas incompatibilidades para quienes tengan un trabajo formal o estén inscriptos en los regímenes de monotributo o autónomos.

El contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo puso en evidencia las contradicciones entre la Casa Rosada y el bloque libertario: mientras los diputados de La Libertad Avanza aseguran que trabajan en una iniciativa “superadora” de la emergencia, el Gobierno incorporó al Presupuesto modificaciones que van en sentido contrario.

La crítica de Patricia Bullrich por los cambios en Discapacidad

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, cuestionó los cambios en Discapacidad introducidos por el Gobierno en el Presupuesto 2027. "Soy jefa de la bancada y no me enteré", explicó la legisladora, quien se mostró sorprendida porque "estando en la mesa política, el tema no salió a la luz". En este sentido, advirtió: "Esto resiente un poco las relaciones".

"Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo el tema, en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo", cuestionó Bullrich en una entrevista por Radio Rivadavia.

Para luego agregar: "Hoy en día (el proyecto) está en Diputados, veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión".

Sobre el final de la entrevista, la jefa de bloque de LLA en el Senado renovó sus críticas dentro del Gobierno: "No nos enteramos (de los cambios), es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas".

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