IR A
IR A

Qué reveló el parte policial sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

Difundieron los detalles de la muerte del modelo de 27 años ocurrida este domingo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, California. La policía investiga una posible sobredosis.

Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación. 

Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación. 

La policía de California difundió el informe sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, donde se conocieron los detalles de su deceso a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Las autoridades de Santa Mónica investigan el caso como una posible sobredosis y el forense aún no definió la causa oficial.

La serie Widow’s Bay fue la gran ganadora de los Emmy 2026. 
Te puede interesar:

Widow's Bay fue la serie más ganadora de los Emmy 2026 con 14 estatuillas

¿Qué dice el comunicado de la policía de Santa Mónica?

“Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un crimen. La causa y la forma oficial de la muerte serán determinadas por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La investigación continúa en curso”, indicaron las autoridades que difundieron el comunicado oficial este lunes.

A su vez, aclararon que los detectives del departamento californiano se encuentran investigando la muerte como una presunta sobredosis. Además, el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que el examen se completó el lunes y que "la causa y la forma de la muerte se han pospuesto, lo que significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una determinación".

En paralelo, aclararon que por tratarse de una investigación en curso, no pueden revelar qué pruebas o estudios se solicitaron, y advirtieron que los casos aplazados pueden demorar meses antes de que se determine la causa de la muerte.

En diciembre de 2025, Presley Gerber compartió en Instagram un testimonio sobre su consumo de medicamentos como Xanax, Valium y buprenorfina, además de sus ataques de pánico y el proceso de recuperación. “Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, expresó.

También señaló que buscaba llegar a la gente para que “no se sientan solos”, y agregó: “Tengo la sensación de que si viera todo esto, mucha gente al menos sabría que hay alguien más pasando por lo mismo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La última temporada de The Bear, una de las grandes candidatas a ser la gran ganadora de la noche.

Premios Emmy 2026: la lista completa de todas las series y estrellas ganadoras de la noche

El evento se realiza en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Emmy 2026: dónde ver en Argentina la ceremonia de los grandes premios de la TV

La 78ª edición de los Premios Emmy 2026 se celebra esta noche en el Peacock Theater de Los Ángeles. 
play

Premios Emmy 2026: así fue la ceremonia más importante de la TV mundial

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

últimas noticias

Homero Pettinato y Sofía Gonet fueron pareja durante 2025.

Video: el violento momento de la amenaza a Homero Pettinato por parte de un supuesto fan de Sofía Gonet

Hace 38 minutos
Una enfermedad mucho más frecuente en los adultos mayores (imagen generada con IA).

Contra el Alzheimer, la primera medicina es cómo vivimos

Hace 42 minutos
Franco Colapinto.

Franco Colapinto y su expectativa para el GP de Azerbaiyán: "Queremos otro fin de semana competitivo"

Hace 1 hora
Horóscopo de hoy martes 22 de septiembre.

Horóscopo de hoy, martes 22 de septiembre

Hace 1 hora
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo Plan 1, este martes 22 de septiembre

Hace 1 hora