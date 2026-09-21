Qué reveló el parte policial sobre la muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford Difundieron los detalles de la muerte del modelo de 27 años ocurrida este domingo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, California. La policía investiga una posible sobredosis. Agregar C5N en









Presley falleció a los 27 años en un centro de rehabilitación.

La policía de California difundió el informe sobre la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, donde se conocieron los detalles de su deceso a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Las autoridades de Santa Mónica investigan el caso como una posible sobredosis y el forense aún no definió la causa oficial.

El hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber fue encontrado muerto este domingo en Los Ángeles. La policía de Santa Mónica recibió un llamado al 911 por paro cardíaco y sobredosis en la calle Berkeley St., y aclaró que no hay indicios de crimen. Por su lado, la familia del modelo fallecido pidió privacidad y su hermana Kaia recordó públicamente la lucha de Presley contra las adicciones y los problemas de salud mental.

Redes sociales ¿Qué dice el comunicado de la policía de Santa Mónica? “Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un crimen. La causa y la forma oficial de la muerte serán determinadas por el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La investigación continúa en curso”, indicaron las autoridades que difundieron el comunicado oficial este lunes.

A su vez, aclararon que los detectives del departamento californiano se encuentran investigando la muerte como una presunta sobredosis. Además, el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles informó que el examen se completó el lunes y que "la causa y la forma de la muerte se han pospuesto, lo que significa que se solicitaron pruebas y/o estudios adicionales para poder llegar a una determinación".

En paralelo, aclararon que por tratarse de una investigación en curso, no pueden revelar qué pruebas o estudios se solicitaron, y advirtieron que los casos aplazados pueden demorar meses antes de que se determine la causa de la muerte.

En diciembre de 2025, Presley Gerber compartió en Instagram un testimonio sobre su consumo de medicamentos como Xanax, Valium y buprenorfina, además de sus ataques de pánico y el proceso de recuperación. “Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, expresó. También señaló que buscaba llegar a la gente para que “no se sientan solos”, y agregó: “Tengo la sensación de que si viera todo esto, mucha gente al menos sabría que hay alguien más pasando por lo mismo”.