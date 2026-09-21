Procesaron a 8 iraníes y libaneses por su participación en el atentado a la sede de la AMIA

El juez federal Daniel Rafecas les impuso a cada uno de ellos un embargo de u$s500.000.000. Dio por probado que los terroristas compraron una camioneta, la cargaron con explosivos y la dejaron preparada para hacerla explotar.

El Juez Federal Daniel Rafecas, en una resolución de más de 600 páginas, dispuso el procesamiento de 8 responsables iraníes y libaneses por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA , que causó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales, imponiéndoles a cada uno de ellos un embargo de u$s500.000.000.

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En ella, se dio por probado que los terroristas compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kg de amonal y TNT , el viernes 15 a las 18 hs. la dejaron ya preparada en un estacionamiento público a 4 cuadras de la AMIA, y aguardaron hasta la media mañana del lunes 18, para hacerla explotar en un momento de mayor concurrencia al edificio elegido como blanco.

La decisión del magistrado se dictó gracias al régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), mecanismo procesal que permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso.

En la reconstrucción desarrollada en la resolución, y sobre la base de las pruebas reunidas por la UFI AMIA, el juez sostuvo que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah , agrupación pro-iraní con sede en El Líbano, que organizó su ejecución,mediante una red de apoyo regional y local, con base en la Triple Frontera (Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Iguazú, Brasil y Puerto Iguazú, Argentina).

Los hechos considerados en el auto de procesamiento, como homicidios y lesiones reiteradas, están agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

El Juez Rafecas, también fundamentó y calificó el atentado como uncrimen de lesa humanidad, así como también en la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.

Los procesados por el atentado a la AMIA

En lo que respecta a la participación criminal de cada imputado, se dictó el procesamiento como autores de:

Alí Fallahijan , por aquel entonces Ministro de Inteligencia iraní.

, por aquel entonces Ministro de Inteligencia iraní. Alí Velayati , por aquel entonces Ministro de Relaciones Exteriores iraní.

, por aquel entonces Ministro de Relaciones Exteriores iraní. Mohsen Rezai , quien era Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní.

, quien era Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. Ahmad Vahidi, Comandante de la fuerza Al Quds (de la Guardia Revolucionaria).

La resolución sostuvo que, desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras, estos cuatro procesados decidieron y participaron en la organización del atentado, haciendo posible que quienes luego actuaron sobre el terreno, consumaran el atentado.

Asimismo, se dictó el procesamiento como cómplices necesarios de:

Hadi Soleimanpour , quien fuera Embajador de Irán en Argentina

, quien fuera Embajador de Irán en Argentina Mohsen Rabbani , activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina.

, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina. Ahmad Asghari, quien era agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

El magistrado les imputa a estos tres procesados el haber contribuido en forma esencial al plan criminal, desde el ámbito diplomático y la red local iraní. Finalmente, procesó a:

Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah, como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado.

Asimismo, el Juez dispuso la falta de mérito respecto de los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, y no trató la situación del Líder Supremo iraní Alí Khamenei y del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh debido a que murieron en 2026 y 2008, respectivamente, así como tampoco del libanés vinculado a Hezbollah Alí Hussein Abdallah, fallecido en 2020.

En el análisis de la resolución, la Justicia argentina dio por probado que el atentado a la AMIA fue coordinado con un segundo ataque a la comunidad judía, perpetrado al día siguiente en Panamá, al hacer explotar mediante un pasajero suicida, un avión de línea, matando a sus 3 tripulantes y 17 pasajeros, 12 de los cuales eran de la colectividad judía local, algunos con sus esposas (crimen que mantiene abierta una causa penal en ese país, desde la que se intercambia información). Cuatro días después, ambos atentados, según se afirma en la resolución del Juez Rafecas, fueron reivindicados en forma conjunta por Hezbollah desde El Líbano, a través de una denominación de cobertura llamada “Ansar Allah”.

Finalmente, el Juez dispuso, sobre la base del dictamen de la UFI AMIA, darle intervención a la Corte Suprema, ante la posible conexidad de esta causa con la que investiga el atentado a la Embajada de Israel en 1992, que tramita en ese Tribunal, puesto que según la Fiscalía, a cargo del Dr. Sebastián Basso, ambos sucesos habrían sido ejecutados por Hezbollah.

Causa AMIA: el mensaje del Gobierno tras el procesamiento de los 8 iraníes y libaneses

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se expresó a través de sus redes sociales y celebró el fallo del juez federal Daniel Rafecas y aseguró que el procesamiento de los 8 iraníes y libaneses "marca un hito en la lucha contra la impunidad". "Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina", expresó.

Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos", anticipó.