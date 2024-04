Elisa Carrió, crítica del gobierno de Javier Milei: "Es el mayor ataque a la clase media"

La exdiputada habló sobre el desempeño del actual Presidente en diferentes área como en materia del brote de dengue: " Es un enemigo del Estado, no quiere que se preste salud . Tomemos el caso del dengue. El ministro de salud no hizo nada. No llamó a los otros, no previno. Recién ahora se dieron cuenta".

En esa línea añadió que "las facultades de salud o de educación son concurrentes, siempre hubo consejos de ministros, se reunían con ministros de provincias. En todos los niveles vamos a un ajuste en el Estado, a la desaparición de algunos roles del Estado. En las consecuencias se habla de calles privadas y no públicas; de seguridad privada y no públicas. En el fondo, está buscando una mayoría para ir hacia esa idea, esa utopía”.

Eso no es todo, en materia económica Carrió expresó en díalogo con Radio Mitre, que a corto plazo "la gente va a dejar de pagar impuestos, va a empezar a vender y a contratar en negro". En medio del enorme ajuste que lleva adelante el ministro de Economía y que impacta directamente en le bosillo de los ciudadanos y pequeñas empresas.

En relación a los representantes del campo "Milei les había prometido la eliminación de las retenciones, y yo les dije que se pueden bajar, pero los primeros años no se pueden eliminar. Cuando no podés razonar es imposible. Contra la ilusión uno no puede razonar. Cuando uno está enamorado hay que dejar follar a la gente, como dicen los españoles. De ilusión en ilusión, la Argentina está en una decadencia brutal".

Carrió aseguró que el Gobierno actual ataca directamente la clase media y su objetivo es desaparecerla, en cuanto a Javier Milei, opinó que "es buen actor y entretiene bien a la gente. Es un gran actor, habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que sucede con la clase media. Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en V, hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay modelo para las pymes: es un pymecidio, porque suben todos los costos, los sueldos, pero tenés una recesión brutal".