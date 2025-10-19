Donald Trump acusó a Gustavo Petro de "líder del narcotráfico" y retiró la ayuda a Colombia

El presidente de Estados Unidos afirmó que su par colombiano "fomenta enérgicamente la producción de drogas" y anunció que le quitó el respaldo financiero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cargó contra su par de Colombia, Gustavo Petro , y lo acusó de ser un "líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción de drogas". Además, anunció que su administración retiró la ayuda al país colombiano.

En la red social Truth Social, Trump señaló que el líder del espacio Colombia Humana estimula las sustancias ilegales. "El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el territorio colombiano" , enfatizó.

"Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo , a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de los Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo a América", aseveró en esta línea.

En tanto, el republicano confirmó la suspensión de la asistencia a Colombia: "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán a Colombia. El objetivo de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto en Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos".

Por último, cuestionó a Petro por sus dichos sobre Estados Unidos y lanzó una advertencia. "Petro, un líder con baja popularidad y muy impopular, con comentarios despectivos hacia Estados Unidos, más le vale cerrar inmediatamente estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no lo hará de forma amable" , expresó.

Donald Trump publicación Gustavo Petro La publicación de Donald Trump. Truth Social

Gustavo Petro le respondió a Donald Trump: "Es grosero e ignorante con Colombia"

Por su parte, el mandatario colombiano cruzó a Trump por su acusación y criticó su postura: "Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad".

"Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias", marcó en la red social X.

"Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa", concluyó.