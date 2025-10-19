El Festival Montaña hizo latir la cordillera

La primera edición del evento contó con una grilla variada con Dillom, Trueno, No te va gustar y El Kuelgue como los platos fuertes.

Este sábado 18 de octubre, Luján de Cuyo fue la sede de un nuevo festival que llegó para quedarse. El Montaña tuvo su gran inauguración con una jornada histórica en la que miles de personas saltaron y corearon canciones de artistas muy variados.

Las diferentes generaciones se notaban a simple vista en el público que se hizo presente en el Multiespacio Cultural. C5N realizó una cobertura especial desde Mendoza y pudo hablar con varias familias que se mostraron felices por la variedad en la grilla. “Mis hijos están intentando que me guste Trueno y yo los hago escuchar No te va gustar”, reveló un padre entre risas.

La jornada comenzó puntual a las 17 hs con la presentación de Magnolia Monti y continuó 20 minutos después con el show de La Blunty, ambas artistas mendocinas que se repartieron en los dos escenarios armados en el predio ubicado al costado de la ruta 40. Luego llegó el turno de la banda chilena Niños del Cerro y ya para las 18.15 con un poco más de público presente, Zoe Gottuso apareció en el escenario oeste con todos sus hits.

Los platenses Cruzando el charco armaron una lista bien cancionera para despertar los coros de los miles de mendocinos que para las 19.05 ya estaban acomodados en el predio. Pero si hay que hablar de fiesta como concepto, ellos lo representan a la perfección: El kuelgue llevó su impronta musical y humorística a tierras cuyanas con un show completamente renovado.

Ya para las 21 hs, el escenario sur se llenó de niños y adolescentes que esperaban ansiosos por ver a uno de sus ídolos. “El trap está mejor que nunca”, expresó Trueno en plena presentación de El último baile. El freestyler volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más completos de la actualidad local y logró convencer a padres, tíos y hasta abuelos con su energía.

Un rato más tarde llegó el turno de la banda que más festivales tiene encima en toda su carrera. No te va gustar copó el escenario oeste con una lista de temas que transitó sus clásicos de siempre con alguna que otra canción que no tocan seguido. Cabe destacar que la banda liderada por Emilia Brancciari fue la que más tiempo tuvo para tocar en esta primera edición del Montaña y la gente lo agradeció con coros y banderas.

“Hola, buenas noches, nosotros somos El Kuelgue”, expresó Dillom al cerrar el escenario sur, y la gente estalló en risas. El artista dio cátedra en Mendoza sobre cómo realizar un show performático con tintes completamente oscuros y góticos que se combinaron a la perfección con sus movimientos psicodélicos. “Hola soy Zoe Gotusso y esta es mi banda”, insistió Dillom al volver a presentarse y repitió el chiste hasta casi el final de su presentación.



DILLOM - Festival Montaña

Ya cerca de la 1 am, con un predio mucho más vacío por el horario, Peces Raros comenzaron su show de electrónica fusión que le daba inicio al fin del festival. De esta manera, con una propuesta diferente, pasó la primera –de muchas seguramente- edición del Festival Montaña.