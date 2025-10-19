El conmovedor posteo de Cris Morena por el Día de la Madre

La productora televisiva recordó a su mamá, a su hija Romina Yan y destacó el rol de la mujer. “Mi sueño siempre fue ser madre y cambiar el mundo”, aseguró.

Este domingo 19 de octubre se festeja el Día de la Madre en la Argentina y uno de los saludos que más estremecieron en las redes sociales es el de Cris Morena, la productora televisiva que ha atravesado momentos duros en el último tiempo, pero que aún así recordó a su mamá, a su hija y felicitó a todas las mujeres que lograron dar a luz.

“Hola, soy Cris Morena y mi sueño siempre fue ser mamá y cambiar el mundo”, se la escucha decir en un breve video de una entrevista junto a foto de ella con sus hijos, Romina y Tomás Yankelevich, e imágenes de varias de sus exitosas novelas juveniles.

Al mismo tiempo expresó: “Generar vida para la vida es el amor más grande que un ser humano puede dar. Es milagro, es esperanza, es ser tierra, raíz, semilla, brotes de pura esperanza. Es la vida en su máxima expresión. Gracias, mamá. Aquí soy por tu inmenso amor”.

En el pie de la publicación Cris Morena utilizó similares palabras para ampliar el mensaje pero también indicó: “Generar vida para la vida es el amor más grande que un ser humano puede dar. Es milagro, es esperanza, es alegría, es luz, es semilla de un mundo mejor, es un autodescubrimiento, es la bendición del universo creador. Es ser tierra, raíz, semilla, brote de pura esperanza, ¡es la vida en su máxima expresión! Feliz día de la madre”.

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan

El pasado mes de septiembre, la histórica productora televisiva, Cris Morena, publicó un conmovedor video en sus redes sociales, a 15 años de la muerte de su hija Romina Yan, y cuatro meses del trágico fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich, en los Estados Unidos. “Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias”, señaló.

“Ro y Mila: hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno. Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor”, señaló el comienzo del posteo.

Luego reconoce que ellas “son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas” y, pese al dolor, “también son mi súperpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos!!”.