Diego Santilli se diferenció de Karen Reichardt: "Desafortunada expresión..."

El primer candidato por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires tomó distancia de las palabras de su compañera de lista, quien había descalificado a los votantes opositores y describió al peronismo como "una enfermedad mental".

"No estoy de acuerdo", aseguró Santili sobre los dichos de Reichardt.

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli , se diferenció este sábado de su compañera de lista Karen Reichardt y calificó como "desafortunados" sus dichos en los que había descalificado a los votantes opositores y describió al peronismo como "una enfermedad mental".

“Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo” , sentenció Santilli en una entrevista por Radio Mitre, previo a destacar la necesidad de centrar la campaña en los temas que preocupan a los bonaerenses, como la seguridad, el empleo y la presión fiscal.

“La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó”, explicó el candidato que encabeza la lista luego de que José Luis Espert renuncie a la misma por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Santilli intenta diferenciarse de su compañera de lista a días de las elecciones legislativas nacionales.

Santilli remarcó luego que la prioridad tiene que centrarse en ofrecer soluciones y propuestas claras. Y puso como ejemplo las reformas fiscales, el impulso al empleo formal y las políticas de seguridad. “No volvamos para atrás a cuando la gente iba a trabajar y se encontraba con piquetes o con la inflación que nos hizo más pobres. Ese es el camino que nos queda”, concluyó.

Los polémicos dichos de Karen Reichardt

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, habia asegurado en la semana que aquellos que no votan por la coalición libertaria "tienen una enfermedad mental".

Las declaraciones de Reichardt se produjeron durante una entrevista con Radio Rivadavia, donde articulaba la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La candidata señaló que el objetivo es movilizar al electorado que se abstuvo en septiembre, específicamente el "del PRO", mientras desestimaba al votante opositor con su polémica frase. "El otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro", afirmó.