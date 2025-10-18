18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Diego Santilli se diferenció de Karen Reichardt: "Desafortunada expresión..."

El primer candidato por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires tomó distancia de las palabras de su compañera de lista, quien había descalificado a los votantes opositores y describió al peronismo como "una enfermedad mental".

Por
No estoy de acuerdo

"No estoy de acuerdo", aseguró Santili sobre los dichos de Reichardt.  

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se diferenció este sábado de su compañera de lista Karen Reichardt y calificó como "desafortunados" sus dichos en los que había descalificado a los votantes opositores y describió al peronismo como "una enfermedad mental".

Javier Milei en Santiago del Estero junto a los candidatos locales. 
Te puede interesar:

Milei, en Santiago del Estero: "Estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera"

“Me parece desafortunada esa expresión. Yo no estoy de acuerdo”, sentenció Santilli en una entrevista por Radio Mitre, previo a destacar la necesidad de centrar la campaña en los temas que preocupan a los bonaerenses, como la seguridad, el empleo y la presión fiscal.

“La gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó”, explicó el candidato que encabeza la lista luego de que José Luis Espert renuncie a la misma por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Diego Santilli
Santilli intenta diferenciarse de su compa&ntilde;era de lista a d&iacute;as de las elecciones legislativas nacionales.&nbsp;

Santilli intenta diferenciarse de su compañera de lista a días de las elecciones legislativas nacionales.

Santilli remarcó luego que la prioridad tiene que centrarse en ofrecer soluciones y propuestas claras. Y puso como ejemplo las reformas fiscales, el impulso al empleo formal y las políticas de seguridad. “No volvamos para atrás a cuando la gente iba a trabajar y se encontraba con piquetes o con la inflación que nos hizo más pobres. Ese es el camino que nos queda”, concluyó.

Los polémicos dichos de Karen Reichardt

La candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Karen Reichardt, habia asegurado en la semana que aquellos que no votan por la coalición libertaria "tienen una enfermedad mental".

Las declaraciones de Reichardt se produjeron durante una entrevista con Radio Rivadavia, donde articulaba la estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La candidata señaló que el objetivo es movilizar al electorado que se abstuvo en septiembre, específicamente el "del PRO", mientras desestimaba al votante opositor con su polémica frase. "El otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro", afirmó.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Detuvieron a una mujer que atacó y amenazó a fotógrafos en el acto de Milei en Tres de Febrero

play

Otra vez por incidentes, Milei abandonó la caravana en Tres de Febrero junto a Santilli

Javier Milei envió un mensaje a los votantes de cara al 26 de octubre. 

La advertencia de Milei en clave eleccionaria: "No vuelvan a comerse la curva"

play

Bessent confirmó la intervención de EEUU en el mercado para contener el dólar oficial y el CCL

Bullrich y una insólita declaración.

Patricia Bullrich responsabilizó al feminismo por la ola de femicidios: "Si sos capaz de pisotear, te viene en contra"

Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Rating Cero

Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Ahora, llegó a la gran N roja, Mi padre, el asesino BTK, el documental que es tendencia, una producción estadounidense en primera persona, donde el relato es de la propia hija del homicida.
play

Mi padre, el asesino BTK: cuál es la trama del documental de Netflix que tiene un detalle único

Daniela acompañará a Thiago en la rehabilitación.

Daniela Celis contó que Thiago Medina tiene que aprender a leer y escribir tras el accidente

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

últimas noticias

Quienes buscan un descanso distinto, rodeado de verde y con la impronta de un lugar con historia, encuentran en este hotel un refugio ideal. 

Viajar a Córdoba: el hotel con paisajes hermosos que eligió alguna vez Lionel Scaloni

Hace 27 minutos
Los Antiguos, un lugar espectacular. 

Turismo en Argentina: el destino que es una de las joya más lindas del sur

Hace 35 minutos
El truco para saber la clave de wi fi en tu celular

Por qué apagar el Wifi de tu celular cuando vas a dormir es una práctica que beneficia la salud

Hace 36 minutos
Cazzu habría apostado nuevamente al amor.

Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro

Hace 38 minutos
Consumir una pequeña cantidad de chocolate a diario, puede dar ciertos beneficios a la salud.

Esto le pasa al cuerpo si comés chocolate todos los días

Hace 42 minutos