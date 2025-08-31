31 de agosto de 2025 Inicio
Juan Pablo Valdés: "Hoy Corrientes ha decidido que tiene nuevo gobernador en primera vuelta"

El hermano del actual gobernador de Corrientes y candidato a sucederlo habló con la prensa tras la difusión de los primeros resultados de los comicios y celebró la victoria de su espacio.

Juan Pablo Valdés celebró el triunfo en las elecciones en Corrientes.

Elecciones en Corrientes 
El hermano del actual gobernador correntino, Gustavo Valdés, se mostró exultante por los primeros números que, con el 18% de las mesas escrutadas, lo ubican como ganador con un contundente 52% y sellan el triunfo en esta instancia.

“Bueno, una gran alegría, una alegría contundente. Es un triunfo contundente, una gran alegría, así que un gusto”, afirmó el mandatario provincial ante la prensa.

Corrientes

Entonces expresó su optimismo sobre el desempeño de Vamos Corrientes, el frente que lidera y que impulsó la candidatura de su hermano para sucederlo en la gobernación: “Ahora seguramente vamos a estar con los resultados oficiales, pero oficialmente nosotros hicimos la triunfa".

Por su parte, el candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, se mostró confiado en obtener la victoria en primera vuelta: “Muy contento, muy contento. Vamos a terminar de esperar los resultados, pero estamos muy contentos. Tenemos un número que nos da ganadores en primera vuelta”.

"Quiero agradecer a mi familia que me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, calumnias. Gracias a la fortaleza de Gustavo que me apoyó y me mostró que teníamos que seguir porque valía la pena", añadió antes de despedirse: "Cerramos esta página y empezamos a trabajar".

Los hermanos Valdés llegaron acompañados por la comitiva oficial caminando por la calle 25 de Mayo, desde Casa de Gobierno hasta el búnker de campaña.

