Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Que la gente participe, porque es el día para cambiar la historia de la provincia"

El intendente de Paso de los Libres y candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, votó este domingo en la Escuela 93 de su localidad en las elecciones provinciales que definirán al próximo gobernador. y reforzó el llamado a la participación en las elecciones, "porque es el día para cambiar la historia de Corrientes".
En diálogo con los medios tras emitir su voto, Ascúa consideró: "Entiendo que la gente está enojada con la política, pero es la única forma que la gente cambie su realidad, yendo a votar y elegir sus candidatos". En esa línea, agregó: "En general hay mucha participación, espero que así sea".
Ascúa encabezó un acto el viernes para cerrar su campaña y diferenció su postura: "Es importante que la política se haga mirando a los ojos, con los pies en la tierra y teniendo en cuenta que somos iguales. Sabemos que tenemos una provincia rica en recursos humanos. Algunos piensan que la política es la agresión y en estos tiempos, donde está tan de moda el individualismo, la agresión y el insulto".
"Quiero hablarles a los correntinos enojados con la política: tienen razón. ¿Cómo no van a estar enojados si nos gobierna un régimen hace más de 24 años que no solucionó ningún problema de los correntinos? Otra provincia es posible y la vamos a construir limpiando a Corrientes de la corrupción, la dinastía y el nepotismo", aseveró en esta línea.