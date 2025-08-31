Votó Martín Ascúa en Corrientes: "Que la gente participe, porque es el día para cambiar la historia de la provincia" El intendente de Paso de los Libres y candidato de Limpiar Corrientes emitió su sufragio en la localidad que gobierna y remarcó "Entiendo que la gente está enojada con la política, pero es la única forma que la gente cambie su realidad". Por







Martín Ascúa votó en Paso de los Libres. Joaquín Rodríguez Freire

El intendente de Paso de los Libres y candidato de Limpiar Corrientes, Martín Ascúa, votó este domingo en la Escuela 93 de su localidad en las elecciones provinciales que definirán al próximo gobernador. y reforzó el llamado a la participación en las elecciones, "porque es el día para cambiar la historia de Corrientes".

En diálogo con los medios tras emitir su voto, Ascúa consideró: "Entiendo que la gente está enojada con la política, pero es la única forma que la gente cambie su realidad, yendo a votar y elegir sus candidatos". En esa línea, agregó: "En general hay mucha participación, espero que así sea".

En su cierre de campaña, había advertido que "es importante que la política se haga mirando a los ojos, con los pies en la tierra y teniendo en cuenta que somos iguales".

Ascúa encabezó un acto el viernes para cerrar su campaña y diferenció su postura: "Es importante que la política se haga mirando a los ojos, con los pies en la tierra y teniendo en cuenta que somos iguales. Sabemos que tenemos una provincia rica en recursos humanos. Algunos piensan que la política es la agresión y en estos tiempos, donde está tan de moda el individualismo, la agresión y el insulto".

"Quiero hablarles a los correntinos enojados con la política: tienen razón. ¿Cómo no van a estar enojados si nos gobierna un régimen hace más de 24 años que no solucionó ningún problema de los correntinos? Otra provincia es posible y la vamos a construir limpiando a Corrientes de la corrupción, la dinastía y el nepotismo", aseveró en esta línea.