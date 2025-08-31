31 de agosto de 2025 Inicio
La insólita frase de Gustavo Valdés, en medio de las elecciones en Corrientes: "Seguimos buscando a Loan tanto como a Nisman"

El mandatario provincial emitió su sufragio en los comicios que definirán a su sucesor y lamentó "los hechos de violencia que estamos viviendo en la República Argentina".

Gustavo Valdés se refirió al caso Loan, a más de un año de la desaparición del niño en Corrientes.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, emitió su voto en la capital provincial en las elecciones que definirán a su sucesor. Lamentó "los hechos de violencia que estamos viviendo en la República Argentina" y expresó que "la Justicia Federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman".

Elecciones en Corrientes: ya votó el 30% del padrón

El mandatario se refirió al fallido acto de campaña de Karina Milei el pasado viernes, en el marco de "los hechos de violencia que estamos viviendo en la República Argentina", y pidió que si hay manifestaciones "sean pacíficas".

"Son lamentables los hechos de violencia que estamos viviendo en la Argentina, hay que tener manifestaciones que sean pacíficas. Hemos tenido muchas manifestaciones pacíficas en la provincia, nunca tuvimos problemas, fue un forcejeo. Pidieron que no esté la Policía de la Provincia, que de cualquier forma actuó", añadió.

"Estamos los correntinos eligiendo gobernador y para nosotros es un día especial, esperamos que venga a votar la mayor cantidad de gente posible, de manera tal que podamos expresarnos en las urnas. Las expectativas son muy buenas y seguramente estaremos esperando los resultados en mi casa", señaló sobre las elecciones.

En esa línea, cuestionó que "tuvimos una campaña política realmente muy sucia, no tengo memoria de una campaña tan sucia, pero ojalá que se pueda superar y hacer una campaña verdaderamente limpia".

