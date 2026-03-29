29 de marzo de 2026 Inicio
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El Gobierno destacó el respaldo de Estados Unidos en el fallo judicial por la causa YPF

Aseguran que la intervención como “amicus curiae” y la estrategia conjunta fueron claves para evitar una millonaria condena.

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El Gobierno destacó el respaldo de Estados Unidos en el fallo judicial por la causa YPF
El Gobierno destacó el respaldo de Estados Unidos en el fallo judicial por la causa YPF

El Gobierno remarcó que el apoyo formal de Estados Unidos resultó determinante para revertir el fallo en la causa por la expropiación de YPF y evitar un desembolso cercano a los u$s18.000 millones. Desde la Procuración del Tesoro señalaron que la intervención internacional inclinó el resultado a favor del país en los tribunales norteamericanos.

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El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, explicó que la presentación de distintos países como “amicus curiae” ante la Cámara de Apelaciones fortaleció la posición argentina. Según detalló, fueron una docena de Estados los que respaldaron el planteo local, con un rol destacado de Estados Unidos.

El funcionario subrayó que esos informes técnicos y jurídicos tuvieron peso concreto en el expediente. “Se han presentado doce países, principalmente Estados Unidos, como amigos del tribunal. Todos esos informes fueron a favor de la posición argentina”El acompañamiento formal de Estados Unidos fue relevante y se expresó en varias instancias del proceso”, indicó al referirse al desarrollo del litigio.

Desde el oficialismo también atribuyeron el resultado a una estrategia coordinada entre distintas áreas del Estado. La Procuración del Tesoro trabajó junto a la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería y la representación diplomática argentina en Washington para sostener una defensa integral.

En ese marco, Amerio sostuvo que la gestión encabezada por el presidente Javier Milei impulsó un enfoque “multifocal”, que combinó acciones legales con gestiones diplomáticas para sumar respaldos internacionales.

Para el Gobierno, el desenlace del caso marca un cambio en la forma de encarar este tipo de litigios, con una mayor articulación política y técnica que permitió fortalecer la defensa del Estado argentino en el exterior.

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