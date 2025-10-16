16 de octubre de 2025 Inicio
Tres hombres y una mujer fueron condenados por el asesinato de un nene con síndrome de Down

El menor recibió dos disparos mientras dormía en su casa y el Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.

Luego de dos años, el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de Morón condenó a prisión perpetua a cuatro acusados por el crimen de Chano, el niño de ocho años que tiene síndrome de Down y fue asesinado con dos balazos mientras dormía en su casa.

Manuel Valverde Rodríguez fue señalado como uno de los que estuvieron en la casa el día del triple crimen
Todo ocurrió en noviembre del 2023 en el domicilio ubicado en la calle Cayol al 3700 en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo. El niño llamado Luciano Santino Ruiz, apodado Chano, estaba en su habitación durmiendo cuando recibió dos disparos. Uno fue en la cabeza y otro en la espalda.

Precisamente ocurrió el 12 de ese mes y los agresores ingresaron al domicilio por la noche. El niño herido fue trasladado en un patrullero a la clínica Figueroa Paredes, pero llegó sin vida.

Los jueces Federico Topino, Diego Bonanno y Gabriel Tomassetti halló culpable a Maximiliano Armando Vera de 38 años que estuvo detenido desde entonces. Los magistrados consideraron que se trató de una venganza contra el hermano del menor.

También fueron condenados Maximiliano Enrique Vázquez, Lucio Esteban Martínez y Cintia Soledad Borda, quien era pareja de Vera.

