El campeón del fútbol argentino que puede llegar a San Lorenzo en 2026

El jugador se formó en el Ciclón, pero no era tenido en cuenta y se fue a préstamo. Ahora el club lo evalúa como refuerzo ante la posibilidad de que no se levanten las inhibiciones para el próximo mercado de pases.

Este jugador tiene que volver a Boedo el 1 de enero de 2026.

San Lorenzo enfrenta un futuro incierto en el ámbito deportivo e institucional, debido a la resistencia de los hinchas por el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia. Por lo pronto, el club no sabe si podrá levantar las inhibiciones en el próximo mercado de pases y, ante la posibilidad latente de que no pueda incorporar nuevos jugadores, el cuerpo técnico de Damián Ayude ya evalúa a los que deben volver de sus préstamos.

Marcelo Moretti fue insultado por hinchas y tuvo que huir en patrullero de la sede de San Lorenzo

El club cedió 13 futbolistas, de los cuales 12 estarán de regreso en Boedo para el 1° de enero de 2026 y pueden ser una alternativa para reforzar el equipo, siempre y cuando el DT los tenga en cuenta. Uno de ellos es Tomás Silva, que viene de salir campeón del Torneo Apertura 2025 con Platense.

Sin embargo, después del título conseguido en junio, el defensor de 22 años quedó relegado dentro del plantel . Llegó al Calamar en enero de este año, a préstamo sin cargo por una temporada y con una opción de compra de 400.000 dólares por el 50% del pase. Habrá que ver si Platense decide ejecutarla.

A mitad de año, justo después de conseguir el título, Silva fue elogiado por el manager de San Lorenzo, Carlos “Roca” Sánchez. "Es una decisión del técnico, pero es un jugador que hizo un torneo muy importante, fue campeón y tiene las puertas abiertas en el club", afirmó en ESPN.

Los números de Tomás Silva

Tomás Silva hizo todas las inferiores en San Lorenzo, club al que llegó con apenas 11 años. Debutó en Primera el 26 de enero de 2022, bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, en un amistoso frente a Estudiantes de La Plata. Después de eso, fue convocado para la Copa de la Liga Profesional de ese año.

Sin embargo, no tuvo continuidad y jugó solo nueve partidos oficiales entre las temporadas 2022 y 2023. En enero de 2024, en busca de sumar minutos, San Lorenzo lo cedió a préstamo a Atlanta, en la Primera Nacional. Allí levantó el perfil: jugó 36 partidos en la temporada y ganó el rodaje que necesitaba.

En enero de 2025 llegó a Platense, también cedido desde el Ciclón, y tuvo un gran primer semestre que terminó con el título del Apertura 2025. En el Calamar jugó 19 partidos, recibió tres amarillas y fue expulsado una sola vez.