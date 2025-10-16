16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El campeón del fútbol argentino que puede llegar a San Lorenzo en 2026

El jugador se formó en el Ciclón, pero no era tenido en cuenta y se fue a préstamo. Ahora el club lo evalúa como refuerzo ante la posibilidad de que no se levanten las inhibiciones para el próximo mercado de pases.

Por
Este jugador tiene que volver a Boedo el 1 de enero de 2026.

Este jugador tiene que volver a Boedo el 1 de enero de 2026.

San Lorenzo enfrenta un futuro incierto en el ámbito deportivo e institucional, debido a la resistencia de los hinchas por el regreso de Marcelo Moretti a la presidencia. Por lo pronto, el club no sabe si podrá levantar las inhibiciones en el próximo mercado de pases y, ante la posibilidad latente de que no pueda incorporar nuevos jugadores, el cuerpo técnico de Damián Ayude ya evalúa a los que deben volver de sus préstamos.

Moretti se fue corriendo de la sede y se metió en un patrullero.
Te puede interesar:

Marcelo Moretti fue insultado por hinchas y tuvo que huir en patrullero de la sede de San Lorenzo

El club cedió 13 futbolistas, de los cuales 12 estarán de regreso en Boedo para el 1° de enero de 2026 y pueden ser una alternativa para reforzar el equipo, siempre y cuando el DT los tenga en cuenta. Uno de ellos es Tomás Silva, que viene de salir campeón del Torneo Apertura 2025 con Platense.

Sin embargo, después del título conseguido en junio, el defensor de 22 años quedó relegado dentro del plantel. Llegó al Calamar en enero de este año, a préstamo sin cargo por una temporada y con una opción de compra de 400.000 dólares por el 50% del pase. Habrá que ver si Platense decide ejecutarla.

Tomás Silva en Platense

A mitad de año, justo después de conseguir el título, Silva fue elogiado por el manager de San Lorenzo, Carlos “Roca” Sánchez. "Es una decisión del técnico, pero es un jugador que hizo un torneo muy importante, fue campeón y tiene las puertas abiertas en el club", afirmó en ESPN.

Los números de Tomás Silva

Tomás Silva hizo todas las inferiores en San Lorenzo, club al que llegó con apenas 11 años. Debutó en Primera el 26 de enero de 2022, bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, en un amistoso frente a Estudiantes de La Plata. Después de eso, fue convocado para la Copa de la Liga Profesional de ese año.

Sin embargo, no tuvo continuidad y jugó solo nueve partidos oficiales entre las temporadas 2022 y 2023. En enero de 2024, en busca de sumar minutos, San Lorenzo lo cedió a préstamo a Atlanta, en la Primera Nacional. Allí levantó el perfil: jugó 36 partidos en la temporada y ganó el rodaje que necesitaba.

En enero de 2025 llegó a Platense, también cedido desde el Ciclón, y tuvo un gran primer semestre que terminó con el título del Apertura 2025. En el Calamar jugó 19 partidos, recibió tres amarillas y fue expulsado una sola vez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Me aconsejó mucho, lo voy a llevar siempre en mi corazón, aseguró el Pulpo.
play

"Para vos, Miguel": entre lágrimas, el Pulpo González le dedicó a Russo su gol contra San Lorenzo

El entrenador fue muy querido por todos los clubes.

El dolor del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Luego de retirarse de la actividad profesional, decidió mantenerse cerca de la pelota.

Impactante historia: jugó en 3 grandes del fútbol argentino y se salvó tras haber recibido un disparo

Messi hizo su debut con Barcelona con apenas 17 años.

A 21 años del debut de Messi en Barcelona, el día que el fútbol cambió para siempre

Tras la victoria, la Argentina desató la locura en el vestuario.

Video: así festejó la Selección Sub 20 el pase a la final con una chicana a Colombia

Tras el final del partido en Santiago estallaron los memes.

Los mejores memes de la victoria argentina en el Mundial Sub 20 y la eliminación de Colombia

Rating Cero

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

últimas noticias

Este jugador tiene que volver a Boedo el 1 de enero de 2026.

El campeón del fútbol argentino que puede llegar a San Lorenzo en 2026

Hace 14 minutos
De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

Hace 22 minutos
El Tribunal consideró que se trató de una venganza contra el hermano de la víctima.

Tres hombres y una mujer fueron condenados por el asesinato de un nene con síndrome de Down

Hace 32 minutos
Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.

Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

Hace 33 minutos
Anses informó que un grupo de beneficiarios pasará a cobrar $403.160 en noviembre.

ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

Hace 33 minutos