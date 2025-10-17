17 de octubre de 2025 Inicio
Dia de la Lealtad: el peronismo marchará en caravana a la casa de Cristina Kirchner

Al cumplirse 80 años del histórico 17 de octubre, la militancia, junto a sindicatos y organizaciones sociales, se congregará en San José 1111.

La militancia marchará a la casa de Cristina Kirchner. 

La militancia peronista, junto a sindicatos y diferentes organizaciones sociales, llevarán a cabo este viernes, desde las 16, una caravana a la casa de la expresidenta Cristina Kirchner en San José 1111, en el marco del aniversario 80 del Día de la Lealtad.

La exmandataria Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales.
Los tres puntos de concentración fijados por la organización serán la estación de trenes de Retiro, Constitución y Once. Desde allí las diferentes columnas marcharán hacia el domicilio de la exmandataria. Aquellos que no puedan asistir a la movilización fueron invitados a dirigirse a las 17 directamente al epicentro de la jornada.

Los organizadores señalaron que "ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública".

Además, remarcaron que "la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución".

