Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires La provincia más poblada del país define 35 bancas en la Cámara Baja. Estos son los principales referentes que competirán en los comicios legislativos. Por







Se conocieron los principales referentes de cada espacio. Redes sociales

El 26 de octubre los bonaerenses irán a las urnas para definir quiénes ocuparán 35 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de una elección legislativa muy importante, ya que Buenos Aires es la provincia con mayor peso electoral del país y, por lo tanto, la que más representantes aporta al Congreso.

La votación se enmarca dentro de la renovación parcial del Poder Legislativo nacional, que este año incluye 24 escaños del Senado y 127 de Diputados. En ese contexto, el territorio bonaerense vuelve a ser protagonista por el volumen de votantes y la diversidad de fuerzas políticas que buscarán quedarse con sus lugares en la Cámara Baja.

Las listas oficiales ya fueron presentadas y, aunque algunas aún no completaron los 35 nombres habilitados, se conocieron los principales referentes de cada espacio. En esta disputa se encuentran tanto dirigentes históricos y figuras reconocidas como nuevos candidatos, y otros pintorescos, que buscarán hacerse un lugar en el escenario político nacional.

La Libertad Avanza José Luis Espert

Karen Reichardk

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuevo

Sergio Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Rosa González

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamango

Carlos Pirovano

Martina Leon

Fuerza Patria Jorge Taiana

María Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzman

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Luis Alberto Calderaro

Aldana Giselle Rodríguez Golisano

Daniel Catalano

Claudia Bernazza

Jorgen Rivas

Rocío Di Bastiano

Oscar De Isasi

Silvia Saravia

Carlos Raimundi

Macarena Quinteros

Carlos Ortega

Macarena Rusconi

Federico De Marziano

María Cristina Moreno

Arístides Leinenn

Florencia Defelipe

Sebastián Bertoldo

Julieta Ferrari

Alejandro Rodríguez