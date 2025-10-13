Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

El 26 de octubre los bonaerenses irán a las urnas para definir quiénes ocuparán 35 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de una elección legislativa muy importante, ya que Buenos Aires es la provincia con mayor peso electoral del país y, por lo tanto, la que más representantes aporta al Congreso.
La votación se enmarca dentro de la renovación parcial del Poder Legislativo nacional, que este año incluye 24 escaños del Senado y 127 de Diputados. En ese contexto, el territorio bonaerense vuelve a ser protagonista por el volumen de votantes y la diversidad de fuerzas políticas que buscarán quedarse con sus lugares en la Cámara Baja.
Las listas oficiales ya fueron presentadas y, aunque algunas aún no completaron los 35 nombres habilitados, se conocieron los principales referentes de cada espacio. En esta disputa se encuentran tanto dirigentes históricos y figuras reconocidas como nuevos candidatos, y otros pintorescos, que buscarán hacerse un lugar en el escenario político nacional.