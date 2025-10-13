13 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires

La provincia más poblada del país define 35 bancas en la Cámara Baja. Estos son los principales referentes que competirán en los comicios legislativos.

Por
Se conocieron los principales referentes de cada espacio.

El 26 de octubre los bonaerenses irán a las urnas para definir quiénes ocuparán 35 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de una elección legislativa muy importante, ya que Buenos Aires es la provincia con mayor peso electoral del país y, por lo tanto, la que más representantes aporta al Congreso.

Se votará por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP).
Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santa Fe

La votación se enmarca dentro de la renovación parcial del Poder Legislativo nacional, que este año incluye 24 escaños del Senado y 127 de Diputados. En ese contexto, el territorio bonaerense vuelve a ser protagonista por el volumen de votantes y la diversidad de fuerzas políticas que buscarán quedarse con sus lugares en la Cámara Baja.

Las listas oficiales ya fueron presentadas y, aunque algunas aún no completaron los 35 nombres habilitados, se conocieron los principales referentes de cada espacio. En esta disputa se encuentran tanto dirigentes históricos y figuras reconocidas como nuevos candidatos, y otros pintorescos, que buscarán hacerse un lugar en el escenario político nacional.

La Libertad Avanza

  • José Luis Espert

  • Karen Reichardk

  • Diego Santilli

  • Gladys Humenuk

  • Sebastián Pareja

  • Johanna Longo

  • Alejandro Carrancio

  • Miriam Niveyro

  • Alejandro Finocchiaro

  • Giselle Castelnuevo

  • Sergio Figliuolo

  • María Florencia De Sensi

  • Miguel Smuckler

  • María Rosa González

  • Álvaro García

  • Andrea Vera

  • Joaquín Ojeda

  • Ana Tamango

  • Carlos Pirovano

  • Martina Leon

Fuerza Patria

  • Jorge Taiana

  • María Jimena López

  • Juan Grabois

  • Vanesa Siley

  • Sergio Palazzo

  • Teresa García

  • Horacio Pietragalla

  • Agustina Propato

  • Hugo Moyano

  • Fernanda Díaz

  • Sebastián Galmarini

  • Fernanda Miño

  • Hugo Yasky

  • Marina Salzman

  • Nicolás Trotta

  • María Elena Velázquez

  • Luis Alberto Calderaro

  • Aldana Giselle Rodríguez Golisano

  • Daniel Catalano

  • Claudia Bernazza

  • Jorgen Rivas

  • Rocío Di Bastiano

  • Oscar De Isasi

  • Silvia Saravia

  • Carlos Raimundi

  • Macarena Quinteros

  • Carlos Ortega

  • Macarena Rusconi

  • Federico De Marziano

  • María Cristina Moreno

  • Arístides Leinenn

  • Florencia Defelipe

  • Sebastián Bertoldo

  • Julieta Ferrari

  • Alejandro Rodríguez

Provincias Unidas

  • Florencio Randazzo

  • Margarita Stolbizer

  • Emilio Monzó

  • Danya Tavela

  • Alfredo Lazzaretti

  • Andrea Almenta

  • Osvaldo Caffaro

  • Josefina Lauría

  • Julio Pasqualín

  • Silvina Green Asteazarán

  • Sergio Buil

  • Natalia Dziakowski

  • Julio Dunogent

  • Graciela Rego

  • Oscar Alva

  • Verónica Zamora

  • Juan Pablo Ripamonti

  • Jorgelina López

  • Gianella Gianella

  • Marianela López

  • Marcelo Fraga

  • Stella Medaño

  • Ricardo Choffi

  • María Luján Rodríguez

  • Sergio Carciofi

  • Silvana Bergel

  • José María Duhalde

  • Gladys Villalba

  • José Velazco

  • Fabiana Nardi

  • Juan Colli

  • Marcela Loyola

  • Hernán Kapoluto

  • Nelly Muniz

  • Alejandro Cieri

Unión Federal

  • Fernando Gray

  • María Laura Guazzaroni

  • José Antonio Ibarra

  • Analía Pérez

  • Federico Martelli

  • Carina Biroulet

  • Adolfo Suárez

  • Gisela Oliva

  • Ángel García

  • Rosana Tortosa

  • Mariano Fernandino

  • María Isabel Casas

  • Alejandro López

  • Romina Rojas

  • Horacio Azzoni

  • Emilce Blanco

  • Guido Mengia

  • Iris Barrios

  • Ernesto García

  • Marcela Ludueña

  • Hugo Davila

  • Andrea Piantanida

  • Javier Raffaellino

  • Sabrina Alsina

  • Luis Roberto Cano

  • Mirta Koch

  • Ariel Montes

  • Ramona Cruz Barraza

  • Pablo Etchegoyhen

  • Blanca Cristaldo

  • Manuel Sánchez

  • Sabrina Soria

  • Facundo Fernández Araujo

  • Silvana Fernández

  • Ignacio Trucco

Coalición Cívica

  • Juan Manuel López

  • Elsa Llenderozas

  • Lisandro Hourcade

  • Maricel Etchecoin Moro

  • Matías Yofe

  • Nadia Porro

  • Román Bouvier

  • Victoria Borrego

  • Héctor Flores

  • Graciela Andrada

FIT-U

  • Nicolás Del Caño

  • Romina Del Plá

  • Juan Carlos Giordano

  • Mónica Schlotthauer

  • Alejandro Bodart

  • Ana Paredes Landman

  • Néstor Pitrola

  • Nathalia González Seligra

  • Eduardo Ayala

  • Luana Simioni

  • Sebastián Rodríguez

  • Jorgelina Matucevicius

  • Federico Novo Foti

  • Norma Lezama

  • Ariel Somer

  • Agustina Barrios

  • Guillermo Pacagnini

  • Diana Cabrera Sánchez

  • Lucas Cuenca

  • Graciela Calderón

Nuevo MAS

  • Manuela Castañeira

  • Juan Cruz Ramat

  • María Paz Álvarez

  • Lucas Correa

  • Soledad Yapura

  • Marcos Pascuan

  • Paula Abal

  • Leandro Hidalgo Robles

  • Karina Colodro

  • Jorge Ayala

Proyecto Sur

  • Ricardo Alfonsín

  • Lilia Cassese

  • Gustavo López

  • Marina Sburlatti

  • Hugo Maltempo

  • Julia Larcamón

  • Manuel Canay

  • Carina Zeli

  • José Fabris

  • Marianella Islas

Potencia

  • María Eugenia Talerico

  • Ricardo Inti Alpert

  • María Sofía De Hagen

  • Fernando Mascetti

  • Flavia Acuña

  • Miguel Echeverría

  • Eva Gigena

  • Ricardo Stoddart

  • Amalia Francini

  • Carlos Manuel Álvarez

Unión Liberal

  • Roberto Cachanosky

  • Griselda Romariz

  • Hugo Bontempo

  • Patricia Heltner

  • Alejandro Mansilla

  • Evangelina Martín

  • Francisco Soraci

  • Mónica Leguizamón

  • Leonardo Panebianco

  • Vanessa Spinola Torres

Frente Patriota Federal

  • Alberto Samid

  • María Cristina Dip

  • Alejandro Biondini

  • Marisa Scarafia

  • Martín Iodko

  • Eliana Ott

  • Diego Carlomagno

  • Sandra García

  • Valentino Bellini

  • Yolanda Kayser

Movimiento Democrático Confederal

  • Santiago Cúneo

  • Raúl Biaggioni

  • Ximena Rijel

Nuevos Aires

  • Sixto Cristiani

  • Catalina Achilli

  • Leandro Nievas

  • Milagros Alfonso

  • Cristian Ruiz

  • Romina Díaz

  • Tomás Cuervo

  • Rosana Sobré

  • Cristian Quillotay

  • Nerea Gómez

Propuesta Federal

  • Fernando Burlando

Partido Libertario

  • Juan Carlos Blumberg

  • Abigail Mercado

