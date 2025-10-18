18 de octubre de 2025 Inicio
Tras la reunión entre Volodimir Zelenski y Donald Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con 600 drones a Ucrania

El ejército ruso bombardeó un área residencial y una escuela, lo que generó destrozos y al menos un herido. Durante el viernes, el presidente de Estados Unidos llamó a "detenerse en donde están" y aseguró que Vladímir Putin desea "poner fin a la guerra".

Imágenes de los destrozos e incendios producidos por el ataque ruso. 

Tras la reunión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con más de 600 drones en un área residencial y una escuela, lo que generó destrozos y al menos un herido. Esto en el marco de las declaraciones del presidente estadounidense, donde aseguró que Vladímir Putin desea "poner fin a la guerra".

Donald Trump junto a Vladimir Putin.
Trump anunció que se reunirá con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Según informó Ivan Fedorov, el jefe de la administración regional de Zaporizhzhia, ocurrió un bombardeo masivo durante la madrugada del sábado que afectó hogares, escuelas y vehículos.

Al menos 642 drones fueron lanzados sobre el territorio ucraniano, generando destrozos e incendios, y al menos una persona herida. Las estructuras dañadas fueron una institución educativa y un edificio administrativo, y el gobierno local recibió "21 informes de daños a viviendas, vehículos e infraestructura".

Esto ocurrió un día después de la reunión entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca, donde el mandatario norteamericano expresó "ya se ha derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad siendo definidas por la guerra y el coraje. Deberían parar donde están. Que ambos reclamen victoria y dejen que la historia decida".

Por su parte, Zelenski en sus redes sociales le advirtió a Rusia que "debe poner fin a la agresión que inició y que continúa prolongando deliberadamente" y, añadió, "contamos con la presión de Estados Unidos".

