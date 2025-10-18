Tras la reunión entre Volodimir Zelenski y Donald Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con 600 drones a Ucrania El ejército ruso bombardeó un área residencial y una escuela, lo que generó destrozos y al menos un herido. Durante el viernes, el presidente de Estados Unidos llamó a "detenerse en donde están" y aseguró que Vladímir Putin desea "poner fin a la guerra". Por







Imágenes de los destrozos e incendios producidos por el ataque ruso.

Tras la reunión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con más de 600 drones en un área residencial y una escuela, lo que generó destrozos y al menos un herido. Esto en el marco de las declaraciones del presidente estadounidense, donde aseguró que Vladímir Putin desea "poner fin a la guerra".

Según informó Ivan Fedorov, el jefe de la administración regional de Zaporizhzhia, ocurrió un bombardeo masivo durante la madrugada del sábado que afectó hogares, escuelas y vehículos.

Al menos 642 drones fueron lanzados sobre el territorio ucraniano, generando destrozos e incendios, y al menos una persona herida. Las estructuras dañadas fueron una institución educativa y un edificio administrativo, y el gobierno local recibió "21 informes de daños a viviendas, vehículos e infraestructura".

Esto ocurrió un día después de la reunión entre Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca, donde el mandatario norteamericano expresó "ya se ha derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad siendo definidas por la guerra y el coraje. Deberían parar donde están. Que ambos reclamen victoria y dejen que la historia decida".