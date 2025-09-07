El mensaje de Esteban Bullrich tras participar de las elecciones bonaerenses: "¡Qué lindo es votar!" El exsenador nacional emitió su sufragio en el marco de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires y subrayó la importancia del acto democrático. Por







Esteban Bullrich votó en las elecciones legislativas en PBA. X (@estebanbullrich)

El exsenador nacional Esteban Bullrich emitió su sufragio en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y destacó la importancia del acto democrático. "¡Qué lindo es votar!", remarcó.

Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el exministro de Educación, quien se comunica a través de un sistema tecnológico debido al avance de su enfermedad, participó como millones de bonaerenses en los comicios de este domingo.

Según supo Noticias Argentinas, el posteo del exsenador (que vota en la Provincia de Buenos Aires) se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y afecto, destacando su compromiso cívico a pesar de la adversidad.

Esteban Bullrich tuit La publicación de Esteban Bullrich. X En tanto, la votación de Bullrich se produjo luego de que criticara el acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza el 14 de agosto, de cara a los próximos comicios legislativos nacionales y advirtiera que el partido amarillo fundado en 2005 "tenía infinitas diferencias" con el espacio oficialista.

En su cuenta de la red social X, expuso la distancia del espacio amarillo, fundado por el expresidente Mauricio Macri, con el partido libertario: "Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA".