El mensaje de Esteban Bullrich tras participar de las elecciones bonaerenses: "¡Qué lindo es votar!"

El exsenador nacional emitió su sufragio en el marco de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires y subrayó la importancia del acto democrático.

Esteban Bullrich votó en las elecciones legislativas en PBA.

X (@estebanbullrich)
Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el exministro de Educación, quien se comunica a través de un sistema tecnológico debido al avance de su enfermedad, participó como millones de bonaerenses en los comicios de este domingo.

Según supo Noticias Argentinas, el posteo del exsenador (que vota en la Provincia de Buenos Aires) se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y afecto, destacando su compromiso cívico a pesar de la adversidad.

En su cuenta de la red social X, expuso la distancia del espacio amarillo, fundado por el expresidente Mauricio Macri, con el partido libertario: "Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA".

En tal sentido, diferenció las posturas. "No habríamos propuesto a Lijo para la Corte. No insultábamos opositores. No insultábamos periodistas. No insultábamos a los que pensaban diferente. Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor", expresó.

