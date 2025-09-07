Desde La Libertad Avanza advierten que la participación electoral será del 60% El armador Sebastián Pareja destacó que "los comicios se están desarrollando de manera normal", aunque advirtió que hubo demoras "producto de algunas inasistencias de las autoridades". "No se cuánto va a influir los audios, pero esperamos que la gente elija lo que considera que es mejor", indicó. Por







Sebastián Pareja, armador de La Libertad Avanza, votó en las elecciones bonaerenses de este domingo en Lomas de Zamora y planteó que desde el espacio esperan por una participación electoral del 60%. "Los comicios se están desarrollando de manera normal", aunque advirtió que hubo demoras "producto de algunas inasistencias de las autoridades". "No se cuánto va a influir los audios, pero esperamos que la gente elija lo que considera que es mejor", indicó.

"Como todo acto electoral, los que participamos activamente estamos contentos, en lo particular muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, estamos viendo algunas demoras, producto de alguna inasistencia de las autoridades de mesa, pero en principio parecería que la votación se está desarrollando de forma normal, ojalá sea una jornada de paz. Aspiramos a que la gente vaya a votar, que se acerque porque es la única manera que tenemos de manifestarnos", expresó en diálogo con los medios tras el sufragio.

"No tengo datos de participación. Acá en Lomas de Zamora algunas mesas recién arrancaron a las 9:30, hubo una demora grande. Lo ideal sería que vengan a votar todos, pero calculo que la participación andará cerca del 60% de la ciudadanía. Lo que hacemos es trabajar con la gente y esperamos que hoy la gente venga y elija lo que considere mejor para su vida", señaló.