No recordaba una canción de Taylor Swift, fue al médico y en el diagnóstico descubrió lo peor

Una joven olvidó la letra de su canción favorita y descubrió que tenía una lesión cerebral.

Lo que comenzó como un simple olvido terminó cambiando por completo la vida de una joven estadounidense. Hannah-Ireland Durando, fanática de Taylor Swift, notó algo extraño cuando de repente no pudo recordar la letra de su canción favorita mientras manejaba hacia el trabajo. Aquella situación que parecía inofensiva se transformó en la primera señal de un problema mucho más grave de lo que imaginaba.

Con el paso de las semanas, su estado empeoró. Sentía una fatiga constante, le costaba concentrarse y había perdido el interés por sus actividades diarias. Los médicos atribuyeron esos síntomas al estrés, algo común en personas jóvenes y activas. Pero el cuadro avanzó y, meses más tarde, un episodio de dolor intenso y mareos terminó por llevarla al hospital , donde los estudios dieron a conocer una causa que no esperaba encontrar detrás de sus olvidos.

Su historia se volvió viral luego de compartir su experiencia, un caso que deja en claro la importancia de prestar atención a los pequeños cambios en la memoria o en el comportamiento. Lo que parecía una distracción pasajera terminó siendo un diagnóstico serio que afectó su vida cotidiana y su bienestar emocional.

Según relató la joven de Carolina del Norte, todo comenzó una mañana mientras cantaba “Haunted (Taylor’s Version)” en su auto. En medio de la canción, olvidó por completo la letra y se quedó en silencio, confundida. Con el tiempo, los lapsos de memoria se volvieron más frecuentes y aparecieron otros síntomas, como cansancio extremo, desánimo y pérdida de interés por las cosas que disfrutaba.

A pesar de sus preocupaciones, los médicos inicialmente minimizaron el cuadro y le aseguraron que se trataba de estrés. Sin embargo, en agosto de 2024, sufrió un desmayo luego de experimentar un fuerte dolor de oído y visión borrosa. En el hospital, una tomografía reveló la verdadera causa: un pequeño bulto presionaba su lóbulo frontal izquierdo, la zona del cerebro vinculada con la memoria, las emociones y la personalidad.

tumor cerebral Swns

Tres meses después, nuevos estudios confirmaron que se trataba de un cavernoma, una acumulación anormal de vasos sanguíneos que puede provocar sangrados internos, convulsiones o síntomas similares a un accidente cerebrovascular. Aunque existe una posibilidad de cirugía, el procedimiento implica riesgos elevados.

Actualmente, convive con migrañas, problemas de equilibrio y dificultades de memoria. Indignada por el tiempo que tardaron en darle un diagnóstico correcto, asegura vivir con temor constante ante la posibilidad de sufrir un derrame cerebral. “Vivo con miedo e incertidumbre, ojalá me hubieran escuchado antes”, expresó al contar su historia, que conmovió a miles de personas en redes sociales.